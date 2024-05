Wahrzeichen oder Schandfleck? 50 Jahre Diamant- und Edelsteinbörse in Idar-Oberstein

Die Stadt Idar-Oberstein ist für Schmuck- und Edelsteine bekannt. Das Börsengebäude im Zentrum war einst ein Platz für Händler aus aller Welt. Doch das hat sich heute geändert.

Dieter Hahn blickt auf das Gebäude, das das Stadtbild in Idar-Oberstein seit 50 Jahren entscheidend prägt. "Es ist nicht schön. Aber Schandfleck ist die falsche Bezeichnung", sagt der 84-Jährige, der in der Schmuckstadt nach eigenen Angaben die älteste Diamantschleiferei Deutschlands betreibt.

Weltweit erste Diamant- und Edelsteinbörse

Das Börsenhochhaus, 21 Stockwerke und rund 75 Meter hoch, sorgt in Idar-Oberstein schon lange für Diskussionen. Für viele ist der Bau aus der Zeit gefallen, für andere bleibt er ein geschichtsträchtiges Wahrzeichen.

Rückblick ins Jahr 1974: Die Börse in Idar-Oberstein wurde am 29. März offiziell eröffnet. Sie sollte mit dem größten Edelsteinangebot der Welt eine Marktlücke schließen. Rund 100 Händler aus dem In- und Ausland hatten sich in dem Gebäude eingemietet.

Firmeninhaber und Diamantschleifer Dieter Hahn war einer der Initiatoren der Diamant- und Edelsteinbörse. SWR

Unter ihnen waren auch viele Idar-Obersteiner wie Dieter Hahn. Er war einer der Mitinitiatoren des Börsenvereins, der in den kommenden Jahrzehnten im Hochhaus seinen Sitz haben sollte.

Damals sei zunächst in Frankfurt die Idee entstanden, die deutschlandweit erste Diamantbörse zu eröffnen. "Und dann sagten die Idar-Obersteiner, das geht überhaupt nicht! Wenn eine Diamant- und Edelsteinbörse nach Deutschland kommt, dann muss sie nach Idar-Oberstein mit der Schmuck- und Edelsteinindustrie im Hintergrund", erzählt Hahn.

Börsenverein gehört zum Weltverband der Diamantbörsen

Die Börse in Frankfurt war nur wenige Jahre später Geschichte. Der Börsenverein in Idar-Oberstein wurde dagegen 1975 in den Weltverband der Diamantbörsen aufgenommen. Mitglieder wie Dieter Hahn hatten damit Zugang zu Fachhändlern in Diamantbörsen in Antwerpen,Tel Aviv und New York. Noch heute vertritt der Verein die Interessen seiner Mitglieder in der Edelstein- und Diamantindustrie. Damals wurde durch die Börse auch der Handelsplatz in Idar-Oberstein internationaler.

Darum wird in Idar-Oberstein Schmuck hergestellt Idar-Oberstein im Hunsrück: Traditionsreiche Edelsteinstadt IMAGO IMAGO / agefotostock Die Edelstein- und Schmuckindustrie hat in Idar-Oberstein eine jahrhundertelange Tradition. Der Ursprung geht auf ein natürliches Vorkommen von Achat, Jaspis und Amethyst zurück. Am Ufer der Nahe wurden diese lokalen Rohsteine mithilfe von wasserbetriebenen Schleifen geschliffen. Berufe wie Achatschleifer und -bohrer entstanden. Schon im 17. Jahrhundert siedelten sich deshalb viele Goldschmiede in der Region an. Nachdem sich das regionale Achatvorkommen erschöpfte, wurde der Handel und Import von Edelsteinen wichtiger. Edelsteine, die in Idar-Oberstein verarbeitet wurden, kommen seitdem aus der ganzen Welt. Außerdem wurde die Schleiftechnik immer weiterentwickelt, eine erste Diamantschleiferei gegründet und seit dem 18. Jahrhundert auch immer mehr Schmuck hergestellt. 1973 wurde die Diamant- und Edelsteinbörse gegründet, eine als Verein geführte internationale Handelsplattfom für Diamanten und Schmucksteine – und die einzige deutsche Diamantbörse im Weltverband. Heute gilt Idar-Oberstein nach Angaben des Bundesverbandes der Edelstein- und Diamantindustrie als einziges Edelsteinzentrum der Welt, in dem man alle bekannten Edelsteine schleift und vertreibt.

Edelstein- und Schmuckhändler aus Indien, Pakistan, Sri Lanka und Ghana kamen in den 1970er und 1980er Jahren nach Idar-Oberstein. "Wir hatten hier auch Besucher aus aller Welt", erinnert sich Dieter Hahn, "aber das Börsengeschehen hat sich ja weltweit geändert."

Zwangsverwaltung und Zwangsversteigerung

Im Laufe der Zeit verlor das Börsenhochhaus als Handelsplatz seine Bedeutung. Immer mehr Büroräume standen leer. Die internationale Konkurrenz war gewachsen. Handel und Schmuckproduktion verlagerten sich ins Ausland. In den 1990er Jahren wurde das Gebäude unter Zwangsverwaltung gestellt. Wegen fortlaufender finanzieller Probleme musste es 2006 zwangsversteigert werden.

Heute gibt es im Hochhaus unter anderem ein Hotel und einige Wohnungen, aber nur noch wenige Edelsteinhändler. Unter ihnen ist Familie Mohammed. Großvater Nazeer ist vor 50 Jahren auf Einladung des Börsenvereins nach Idar-Oberstein gekommen. Heute führt er das Geschäft mit seinem Sohn und seinem Enkel.

Familie Mohammed ist in dritter Generation im Edelstein-Geschäft tätig. Ihren Büroräumen in der Börse halten sie auch nach 50 Jahre die Treue. SWR

Nur noch weniger Händler geblieben

Früher sei zwar deutlich mehr los gewesen, aber auch heute ist das Börsenhochaus für Familie Mohammed ein wichtiger Standort, erzählt Enkel Fayez Ansari Mohammed: "Wenn jemand aus dem Ausland kommt und er nicht weiß, wohin er gehen soll, um seine Rohsteine zu verkaufen, dann kommt er hierhin und geht hier durch die Büros in der Börse", erzählt er.

Für die indischen Händler sei das gut. So würden sie immer noch mit neuen Kunden in Kontakt kommen. Auch deshalb, so erzählt es Fayez Ansari Mohammed, halten sie als einer der letzten Edelsteinhändler der Börse auch nach 50 Jahren die Treue.