Etwa 50 Betroffene haben sich bisher nach Bekanntwerden der Contergan-Versuche in den 1950er in dem damaligen Kinderheim Maria Grünewald gemeldet. Das ARD-Magazin Report Mainz hatte zuvor darüber berichtet.

Der jetzige Träger, die St. Raphael Caritas Alten- und Behindertenhilfe, will die Vorgänge in dem ehemaligen Kinderheim aufarbeiten. Nach Angaben des jetzigen Trägers hat man damit bereits begonnen. Es gebe keinerlei Unterlagen aus dieser Zeit. Deshalb habe man unter anderem Kontakt mit einem Medizinhistoriker und dem Orden aufgenommen, der damals für die Pflege und Betreuung der Kinder zuständig war.

Die Berichterstattung über die Contergan-Versuche Ende der 1950er Jahre habe bei vielen Menschen Erinnerungen an ihre Zeit in dem Kinderheim geweckt, so ein Sprecher. Report Mainz hatte im August zum ersten Mal über die Contergan-Versuche an Kindern in Wittlich berichtet.