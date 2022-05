45 Verfahren wegen gefälschter Impfpässe bei Staatsanwaltschaft Trier

Die Staatsanwaltschaft Trier ermittelt derzeit in rund 45 Fällen wegen gefälschter Impfpässe. Wie die Staatsanwaltschaft auf SWR-Anfrage mitteilte, gehen täglich weitere Verfahren ein.

In den meisten Fällen seien die Taten aufgefallen, als die Beschuldigten mit einem mutmaßlich gefälschten Impfpass versucht hätten, in einer Apotheke ein digitales Impfzertifikat zu erhalten. Kurz vor Weihnachten waren im Kreis Birkenfeld mehrere Häuser und Wohnungen wegen gefälschter Impfausweise durchsucht worden. Nach Angaben der zuständigen Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach dauern in diesem Fall die Ermittlungen weiter an. Bei zwei der insgesamt 19 Verfahren habe sich der Verdacht nicht erhärtet. Bei den übrigen sei noch unklar, ob Anklage erhoben werde. Für Urkundenfälschung sieht das Gesetz hohe Geldforderungen oder Gefängnisstrafe bis zu fünf Jahren vor.