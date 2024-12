Das größte Klassikmusikfestival in Rheinland-Pfalz feiert im kommenden Jahr sein 40jähriges Jubiläum. 1985 fing alles ganz klein in Bernkastel-Kues an.

Seit Anfang der 1990er-Jahre wurde das Festival größer mit vielen Konzerten an besonderen Spielorten entlang der Mosel zwischen Juli und Oktober. Über die Jubiläumsspielzeit und besondere Herausforderungen hat Nicole Mertes mit dem Intendanten Tobias Scharfenberger gesprochen.