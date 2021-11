Ab Mittwoch müssen Arbeitnehmer nachweisen, ob sie geimpft, genesen oder getestet sind. Noch wissen viele Firmen in der Region Trier aber überhaupt nicht, wie sie das kontrollieren sollen.

In jedem Unternehmen in Rheinland-Pfalz gilt ab Mittwoch die 3G-Regel. Arbeitgeber müssen überprüfen, ob ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geimpft oder genesen sind. Ungeimpfte Beschäftigte müssen einen negativen (anerkannten) Schnelltest oder PCR-Test vorlegen. Selbst gemachte Schnelltests reichen nicht.

3G-Regel in der Region Trier: Zu kurzfristig

Für viele Unternehmen in der Region Trier kam die 3G-Regel kurzfristig. Das hat eine SWR-Recherche ergeben. Am Dienstag waren deswegen viele Unternehmen - wie zum Beispiel Arla in Pronsfeld (Eifelkreis Bitburg-Prüm) oder Hochwald Foods in Thalfang (Kreis Bernkastel-Wittlich) - noch in der Klärung, wie 3G konkret kontrolliert werden soll.

Dabei ist die Prüfung der Impfzertifikate oder Bescheinigungen der Genesung weniger das Problem. Aktuell beschäftigt laut Handwerkskammer Trier viele Unternehmen, was mit Ungeimpften passiert.

Der Zigarettenhersteller JTI in Trier sagte dem SWR, es habe unter anderem innerhalb weniger Tage im Unternehmen geklärt werden müssen, wie für Personen, die keinen Nachweis über Impfung oder Genesung vorlegen, die eigenen Teststellen wieder aufgebaut werden können.

Das Unternehmen "Arla" in Pronsfeld im Eifelkreis Bitburg-Prüm klärte zuletzt noch, wie die 3G-Regel im Unternehmen umgesetzt werden soll. dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Thomas Frey

Unternehmen wegen Corona-Tests unsicher

Klar ist, dass Unternehmen ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zwei Tests pro Woche zur Verfügung stellen müssen. Bis Dienstagabend gab es aber keine Verordnung des Landes Rheinland-Pfalz, aus der die Unternehmen entnehmen konnten, welche Vorgaben es für die Testnachweise gibt. Das habe laut Handwerkskammer für Unklarheit gesorgt.

"Viele Betriebe wissen nicht, welche Tests anerkannt werden, wie Unternehmen überhaupt ausreichende Mengen an Tests bekommen und wer die Tests ausführen soll."

Empfehlung der Kammern zur 3G-Regelung

Matthias Schwalbach von der Handwerkskammer Trier riet den Betrieben deshalb vorerst die Regelungen "nach bestem Wissen und Gewissen" einzuhalten. Das bedeutet: Am besten von Vorgesetzten Impf- und Genesenen-Nachweise kontrollieren zu lassen, negative Corona-Testnachweise zu verlangen oder vor Ort durchzuführen. Außerdem sollen auch weiter die Grundregeln aus Maskenpflicht und Abstand eingehalten werden.

Die Industrie- und Handelskammer Trier wies auch darauf hin, dass die Arbeitsstätte nur ohne Test betreten werden dürfe, um unmittelbar einen Test unter Aufsicht durchzuführen. Der Test könne vor Ort unter Aufsicht mit einem Selbsttest durchgeführt oder durch einen Schnelltest durch geschultes Personal vorgenommenen werden.