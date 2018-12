per Mail teilen

In Trier sind die Kellerräume einer Apotheke und einer Arztpraxis überschwemmt worden.

Nach Angaben der Feuerwehr stand das Wasser in den Kellern, in denen auch Medikamente gelagert wurden, beim Eintreffen der Einsatzkräfte bis unter die Decke. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden von mindestens 300.000 Euro. Die Feuerwehr vermutet, dass ein Bruch in einer Versorgungsleitung der Stadtwerke für die Überschwemmung verantwortlich ist. Verletzt wurde niemand.