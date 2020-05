per Mail teilen

Musiker aus der Region Trier planen ein Musikfestival in Trier für die Zeit nach der Corona-Pandemie. Der Erlös geht an hauptberufliche Künstler in der Coronakrise.

Künstler wie Fotografen, Schauspieler und Kunstmaler sind von der Coronakrise besonders betroffen, weil alle Kulturveranstaltungen abgesagt werden mussten. Interessierte können deshalb schon jetzt Konzertkarten kaufen. Die Gelder werden noch vor dem Konzert an die Künstler verteilt. Ort und Datum des Festivals wollen die Veranstalter sobald wie möglich bekanntgeben. Beim Konzert treten unter anderem auf: Thomas Kiessling, Frank Rohles und die Achim Weinzen Band. Die Eintrittskarten für das Konzert „30 für Trier“ sind über Ticket Regional erhältlich.