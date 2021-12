Einzelhandel in Region Trier: Mieses Weihnachtsgeschäft wegen 2G

Einzelhändler in der Region Trier mussten auch in diesem Jahr große Verluste beim Weihnachtsgeschäft hinnehmen. Grund dafür seien die 2G- und 2G-Plus-Regelungen in Einzelhandel und Gastronomie.

Bis zu 50 Prozent Umsatzverlust hätten die Trierer Einzelhändler auch in diesem Advent hinnehmen müssen. Das teilte Patrick Sterzenbach, Sprecher der City Initiative Trier, mit. Dabei seien die Händler anfangs noch sehr gut ins Weihnachtsgeschäft gestartet. Der verkaufsoffene Sonntag am ersten Advent habe viele Besucher in die Innenstadt gelockt. Doch dann kam die 2G-Regel für den Einzelhandel.

"Trier ist eine Touristenstadt. Aber in den Hotels, den Cafés und Restaurants herrscht überall 2G-Plus."

2G und 2G-Plus: Zu viel Aufwand für den Kunden

Nur Menschen mit Booster-Impfung dürfen ohne Testnachweis rein. Viele Reisende hätten das nicht eingesehen und ihre Reise nach Trier lieber ganz abgesagt. "Diese Kunden fehlen uns jetzt noch zusätzlich", so Sterzenbach. Zusätzlich, weil auch die Zahl der einheimischen Kunden nach Einführung der 2G-Regel im Einzelhandel drastisch zurückgegangen sei. Das berichtet auch Claudia Jacoby, Vorsitzende des Vereins Stadtmarketing Wittlich.

"Wir können die Kunden vielfach nicht überzeugen in die Stadt zu kommen."

Gezielte Einkäufe statt gemütliches Bummeln

Man könne nicht mal eben so einen Kaffee trinken gehen, während man gemütlich durch die Geschäfte bummelt. Auch weil viele Menschen wieder im Homeoffice arbeiteten, sei die Innenstadt von Wittlich weniger stark frequentiert. "Und wenn die Leute doch unterwegs sind, dann kaufen sie schnell und gezielt ein, was sie brauchen", erzählt die Buchhändlerin.

Wer einen Webshop hat, ist klar im Vorteil

Ihre Buchhandlung falle zwar in die Kategorie täglicher Bedarf, weshalb bei ihr die 3G-Regel herrscht - wer vollständig geimpft, genesen oder getestet ist, darf rein. Aber das sorge bei den Kunden nur für noch mehr Verwirrung, so Jacoby. Die Geschäftsfrau aus Wittlich hat auch einen Webshop, fährt also zweigleisig: "Das ist in dieser Zeit enorm wichtig." Aber nicht alle Händler können das bieten.

"Die 2G-Regel ist eine tolle Werbekampagne für den Online-Handel."

Normalerweise fahren die Händler in der Vorweihnachtszeit den größten Umsatz des Jahres ein. Zum zweiten Mal in Folge müssen sie nun mit den enormen finanziellen Verlusten umzugehen lernen. Immerhin, in diesem Winter durften die Geschäfte offen bleiben, 2020 sah das ganz anders aus: Lockdown - ab Mitte Dezember. Und dennoch: "Wir haben in diesem Jahr zwar geöffnet, aber der Nutzen steht in keinem Verhältnis zu den Kosten", meint Patrick Sterzenbach aus Trier.

Angst vor Sterben der Innenstädte

Die Wittlicher Buchhändlerin Claudia Jacoby ist dankbar, dass sie in diesem Winter ihre Türen noch nicht habe schließen müssen, befürchtet aber auch, dass den Innenstädten ein Massensterben drohen könnte, sollte die Regierung Einzelhandel und Gastronomie nicht noch einmal finanziell unter die Arme greifen. Einziger Lichtblick: "Es tröstet zu wissen, dass es nicht nur im kleinen Wittlich, sondern auch im großen Trier ein Problem ist."