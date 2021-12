Einzelhandel in Trier: Schwieriges Weihnachtsgeschäft mit 2G

per Mail teilen

Die Inhaber von Geschäften in der Region Trier sind froh, dass sie dieses Jahr vor Weihnachten öffnen dürfen. Doch seit die 2G-Regel gilt, brechen die Umsätze ein.

Die Trierer Innenstadt - sonst um die Weihnachtszeit rappelvoll. Aber seit den neuesten Corona-Regeln ist es spürbar leerer geworden - wie Einzelhändler berichten. Viele Menschen blieben einfach zu Hause.

Patrick Sterzenbach von der City Initiative Trier meint: Die 2G-Regel ist manchen zuviel. Sie bestellen dann lieber online. Das sei sehr schwierig für den Einzelhandel.

Kunden kommen nicht - wegen 2G

Die Leute, die jetzt noch in die Stadt kämen, hätten Verständnis für 2G und die Kontrollen, so Sterzenbach. Er befürchte aber, dass die letzte Verschärfung der Corona-Regeln Kunden in den Online-Handel drängten. Es sei wie ein "Shutdown light".

Ähnliches erlebt Ursula Seiler in ihrem Spielwarengeschäft "Rappelkiste" in Trier. Zum Glück kämen noch Kunden, um Spielzeug zu kaufen. Aber es sei ruhiger geworden.

Was bedeuten 2G, 2G-Plus, 3G und 3G-Plus? Bei den Corona-Maßnahmen spielen die Zugangsbeschränkungen 2G, 2G-Plus, 3G und 3G-Plus eine große Rolle. Die Bedeutung im Einzelnen: 2G meint geimpft oder genesen. Als geimpft gelten Personen, bei denen die abschließende Impfung mindestens zwei Wochen zurückliegt. Als genesen gelten Personen, bei denen die Corona-Infektion mit einem PCR-Test festgestellt wurde. Dieses Testergebnis muss mindestens 28 Tage alt sein und darf aber nicht länger als sechs Monate zurückliegen. 2G-Plus: wie 2G, das Plus bedeutet, dass geimpfte und/oder genesene Personen zusätzlich getestet sind. Als Test wird das negative Ergebnis eines Corona-Schnelltests verlangt. Personen mit Booster-Impfung sind von der 2G-Plus Regel ausgenommen. 3G bedeutet vollständig geimpft, genesen oder getestet. Als Test ist ein negativer Antigen-Schnelltest erforderlich, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. 3G-Plus bedeutet geimpft, genesen oder PCR-getestet. Hier wird von Ungeimpften ein negativer PCR-Test verlangt. Dieser muss bei längeren Aufenthalten alle 72 Stunden erneuert werden.



"Wir hören schon, dass die Kunden sagen: 'Wenn ich mich ausweisen muss, das ist mir zu lästig, dann bleiben wir daheim'. Da können wir auch nichts darauf antworten."

Kunden kaufen im Internet

Auch Claudia Jacoby aus Wittlich befürchtet, dass mit den neuen Regelungen viele Menschen zum Online-Handel geschickt würden. Sie bedauere das sehr, sagt die Sprecherin im Einzelhandelsverband Wittlich. Außerdem sei für die Menschen schwer nachvollziehbar, dass sie zum Beispiel im Kleidergeschäft Impfnachweis und Ausweis vorzeigen müssten. Im Buchladen - weil der als Geschäft des täglichen Bedarfs gelte - aber nicht.

Schwierige Corona-Regeln

Frank Hoffmann, der in Bernkastel-Kues den Weihnachtsmarkt organisiert, findet die Regelungen ohnehin kompliziert. Auf dem Weihnachtsmarkt begrüßt er viele Menschen aus anderen Bundesländern und Nationen. Es sei sehr schwierig, ihnen zu erklären, warum es für Handel, Gastronomie und den Besuch des Weihnachtsmarktes unterschiedliche Regeln gebe. Das führe zu viel Verwirrung und Unverständnis.

Kontrollen auf 2G unterschiedlich

Patrick Sterzenbach von der City Initiative Trier sagt, dass die Geschäfte in der Trierer Innenstadt die Kontrollen unterschiedlich handhaben. Manche würden stichprobenartig überprüfen, ob die Kunden ihren Impf- oder Genesenen-Nachweis dabei hätten. Andere fragten direkt am Eingang bei jedem Kunden nach.

Als Problem sieht auch er, dass die Menschen nicht verstünden, warum sie jetzt für die Gastronomie auch noch einen Test brauchten. Das schade nicht nur den Cafés und Restaurants, sondern letztlich wieder dem Einzelhandel. Denn viele seien nicht bereit, nur für eine Tasse Kaffee lange in der Reihe für die Corona-Tests anzustehen. Letztlich mache aber die Tasse Kaffee oder ein Snack erst das Einkaufserlebnis komplett.