22-Jähriger tot in der Salm gefunden

Am Dienstagabend ist ein 22-jähriger Mann tot in der Salm gefunden worden. Das hat die Polizei mitgeteilt. Zuvor war nach ihm gesucht worden.

Am Sonntag ist der Mann aus der Verbandsgemeinde Wittlich-Land laut Polizei das letzte Mal gesehen worden. Seither habe niemand gewusst, wo er sich aufgehalten habe.

Zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort

Erste Ermittlungen hätten keine Hinweise ergeben, so die Polizei. Rund 80 Feuerwehrleute und Polizeibeamte sowie ein Polizeihubschrauber beteiligten sich nach Angaben der Polizei an einer größeren Suchaktion. Am Dienstagabend fanden sie den Mann leblos in der Salm bei Dreis.

Keine Hinweise auf Fremdverschulden

Derzeit geht die Polizei nicht davon aus, dass der 22-Jährige durch Fremdverschulden ums Leben kam. Stattdessen sei ein Unfall wahrscheinlich. Die Kripo Wittlich ermittle derzeit.