Im Dezember 2000 wurde eine Babyklappe für Trier eingerichtet. Seitdem sind zwölf Babys dort abgegeben worden. Die Trierer Babyklappe war die erste in Rheinland-Pfalz.

Moses, so hieß das Findelkind im jüdisch-christlichen Glauben, das später das Volk Israel aus Ägypten führte. Die Tochter des Pharaos, so heißt es, fand das ausgesetzte Baby Moses in einem Korb auf dem Fluss Nil und nahm es bei sich auf. Heute ist das Findelkind Namensgeber für ein Gemeinschaftsprojekt des Sozialdienstes katholischer Frauen, der Vereinigten Hospitien und des Trierer Jugendamts. Das Projekt Moses ist besser bekannt als Babyfenster oder Babyklappe. Seit 20 Jahren ist es der letzte Ausweg für Mütter in Notsituationen.

Die weiße Klappe am Kinderheim Ruländerhof öffnet sich auf Knopfdruck. Dahinter kommt ein Kinderbett zum Vorschein. Hier können Mütter in Not ihre Neugeborenen anonym abgeben, wenn sie selbst nicht für ihr Kind sorgen können. Die Gründe sind verschieden, erklärt Regina Bergmann vom Sozialdienst katholischer Frauen (SKF) in Trier.

"Es kann eine Gewaltsituation sein, in der die Frau lebt, es kann ein Kind nach einer Vergewaltigung sein, es kann die Angst vor der Überforderung sein. Das heißt, sie sind in einer Ausnahmesituation." Regina Bergmann, SKF

Kurz nachdem die Klappe schließt, wird ein Alarm ausgelöst. Dann wird das Kind medizinisch untersucht und anschließend an Pflegeeltern übergeben.

Mütter in Ausnahmesituationen

Der Grund für die bundesweiten Babyfenster war eine Zeit, wo viele Kindstötungen bekannt wurden. Und man hat daraus den Schluss gezogen: Man muss eine Möglichkeit schaffen, dass Frauen eine Alternative haben, dass sie ihr Kind nicht töten, sondern ihr Kind abgeben können, dass es nicht gefährdet wird. 12 Kinder wurden bislang im Babyfenster in Trier abgegeben. Regina Bergmann würde sich wünschen, dass keine Mutter in eine solche Notsituation gerät. Sie rät, werdenden Müttern sich rechtzeitig beraten zu lassen, zum Beispiel beim Sozialdienst katholischer Frauen.