Bei einem schweren Motorradunfall auf der L347 bei Heimbach im Kreis Birkenfeld ist der 18-jährige Fahrer ums Leben gekommen. Er starb noch an der Unfallstelle.

Nach Angaben der Polizei Baumholder war der 18-Jährige am späten Freitagabend zwischen Heimbach und der Abfahrt Berglangenbach (beides Kreis Birkenfeld) mit dem Motorrad unterwegs.

In einer lang gezogenen Linkskurve verlor er demnach die Kontrolle über die Maschine. Warum, ist laut Polizei bislang nicht klar. Der Fahrer stürzte und prallte mit seinem Motorrad in die Leitplanke. Obwohl sofort Erstmaßnahmen zur Rettung eingeleitet wurden, verstarb der Motorradfahrer noch an der Unfallstelle. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache laufen.