Bei einem Verkehrsunfall auf der B257 bei Orsfeld im Eifelkreis Bitburg-Prüm ist am Sonntag Abend ein 17-Jähriger ums Leben gekommen.

Wie die Polizei mitteilte, war der Jugendliche mit seinem Motorrad frontal mit einem Auto zusammengestoßen. Er habe sich dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle gestorben sei. Der 19-Jährige Autofahrer und sein Beifahrer wurden leicht verletzt, so die Polizei.

Derzeit sei unklar, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Ein Gutachter soll nun die Ursache klären.