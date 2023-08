Sie sollen Menschen in Trier, Konz und Idar-Oberstein angegriffen und schwer verletzt haben. Deshalb stehen drei 17, 18 und 21 Jahre alte Angeklagte in Trier vor Gericht.

Es geht laut Anklage um Straftaten, die sich zwischen November 2022 und März dieses Jahres zugetragen haben sollen.

In fünf Fällen sollen die Angeklagten brutal auf Menschen eingeprügelt und sie schwer verletzt haben. Zu Prozessbeginn am Montag sagten die drei aus, ihr Leben sei zuletzt vor allem von Drogen und Alkohol geprägt gewesen. Zu den Straftaten, die ihnen vorgeworfen werden, wurden sie am ersten Prozesstag noch nicht befragt.

"Ich war zuletzt nie ohne Drogen und brauche einen Entzug."

Der 17-jährige Angeklagte sagte, er sei im Alter von sechs Jahren vom Jugendamt aus seiner Familie genommen worden und zu Pflegeeltern gekommen. Seit er 15 war, lebte er in verschiedenen Heimen und Wohngruppen, kurz bei einer Freundin und seiner älteren Schwester, in einer Notschlafstelle in Mainz und im Peter-Caesar Haus in Trier, einer Einrichtung für straffällig gewordene Jugendliche. "Ich war zuletzt nie ohne Drogen", sagt der 17-Jährige, "Ich brauche einen Entzug."

Chancen durch Drogenkonsum vertan

Dabei spricht der junge Angeklagte auch Phasen in seinem Leben an, in denen er gute Chancen hatte. Von der Realschule Plus in Birkenfeld wechselte er in der achten Klasse auf ein Sportgymnasium in Kaiserslautern, er betrieb damals Radsport, wie er sagte.

Doch sein Leben sei mehr und mehr von Drogen und Alkohol bestimmt gewesen, sagte er. Eine Ausbildung brach er ab, wurde straffällig und prügelte sich auch im Gefängnis.

Zwei Verteidiger kündigen Geständnisse ihrer Mandanten an

Auch der 21-jährige Angeklagte und der 18-jährige Mitangeklagte aus Konz, die beide bei ihren Eltern lebten, erzählen, sie hätten seit Jahren täglich Drogen konsumiert. Dann kündigten die Verteidiger des 17- und des 21-Jährigen an, dass ihre Mandanten bereit wären, ein Geständnis abzulegen. Beide sind vorbestraft und sitzen in Untersuchungshaft.

Absprache im Gericht

Geständnisse würden den Prozess abkürzen, zu dem 26 Zeugen geladen sind. Nur der 18-jährige Mitangeklagte ließ durch seinen Anwalt ausrichten, er wolle kein Geständnis ablegen.

Der Richter sagte den Angeklagten, was sie erwartet, falls sie umfassend gestehen. Vorherige Urteile des Amtsgerichts Trier würden in die Strafen einbezogen. Demnach müsste der 17-Jährige bei einem vollen Geständnis mindestens zwei Jahre und zehn Monate ins Gefängnis, höchstens drei Jahre und drei Monate. Der 21-Jährige müsste mindestens dreieinhalb Jahre und höchstens drei Jahre und zehn Monate ins Gefängnis.

Fortsetzung des Prozesses am 17. August

Doch die Absprache der Gefängnisstrafen, die die beiden erwarten, gelte nur, falls in der Beweisaufnahme nicht zusätzliche Straftaten bekannt würden, sagte der Richter. Der Prozess wird am Donnerstag, 17. August, im Landgericht Trier fortgesetzt. Bis dahin können die beiden über ihre Geständnisse nachdenken.

Anklage wirft den jungen Männern fünf Gewalttaten vor

Die fünf Gewalttaten, die ihnen vorgeworfen werden, hatte die Staatsanwältin zu Beginn des Prozesses geschildert.

Der 17-jährige Angeklagte soll vor einer Diskothek in Idar-Oberstein (Kreis Birkenfeld) mit einem weiteren, bislang unbekannten Täter einen Mann angegriffen haben. Die beiden mutmaßlichen Täter hätten ohne Anlass wortlos und ohne Vorankündigung gemeinsam auf den Mann eingeschlagen und ihm die Nase gebrochen. Das Opfer habe außerdem Blutergüsse im Gesicht gehabt und musste laut Staatsanwaltschaft im Krankenhaus operiert werden.

Nach der Sachbeschädigung folgten die Fausthiebe

Mitte Dezember soll der 21-jährige Angeklagte ein Wartehäuschen am Bahnhof Konz (Kreis Trier-Saarburg) beschädigt haben. Erst habe er gegen die Scheiben getreten und geschlagen, danach soll er mit Steinen aus dem Gleisbett darauf geworfen haben. Die Scheiben seien zerbrochen. Der Sachschaden liegt laut Gericht bei 2.000 Euro.

Eine Woche später soll der 21-Jährige dann einem Mann auf einem Supermarktparkplatz unvermittelt zehn Mal mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Das Opfer habe er mit einer Jochbeinprellung und mehreren Blutergüssen im Gesicht zurückgelassen.

Frau mit voller Wucht ins Gesicht geschlagen

Anfang Januar hat der Angeklagte laut Staatsanwaltschaft eine Frau auf einem Konzer Parkplatz angegriffen, nachdem beide zuvor in Streit geraten waren. Dabei habe der Angeklagte plötzlich ausgeholt und der Frau mit der Faust das linke Auge blau geschlagen.

Ein weiterer Tatort: Der Trierer Palastgarten. An einem Abend im Januar soll einer der Angeklagten mit einem Unbekannten dort einen Passanten angegriffen haben. SWR Andreas Adam

Zufallsopfer im Palastgarten schwer verletzt

An einem späten Januarabend im Palastgarten in Trier soll der 17-jährige Angeklagte mit einem unbekannten Mann unterwegs gewesen sein, als ein Passant den beiden über den Weg lief. Der unbekannte Mittäter habe dem Zufallsopfer ohne Vorwarnung mit der Faust auf den Hinterkopf geschlagen. Der Verletzte sei daraufhin zusammengebrochen.

Obwohl das Opfer bereits am Boden lag, sollen der Angeklagte und sein Mittäter gemeinsam auf den Kopf des wehrlosen Passanten eingetreten und ihm den Kiefer gebrochen haben. Der Mann habe außerdem Schwellungen an der Stirn und Verletzungen im Mundbereich gehabt. Erst als er sich aufrappeln und weglaufen konnte, habe der Angeklagte von ihm abgelassen.

Pfefferspray-Angriff vor Trierer Club

Mitte März seien die drei Angeklagten vor dem Secret Club in Trier-West auf einen Mann losgegangen. Der 21-Jährige habe dem Mann Pfefferspray in die Augen gesprüht. Später sei das Opfer mit dem 18-jährigen Angeklagten vor dem Club gewesen und habe darauf gewartet, abgeholt zu werden. Die 17 und 21 Jahre alte Angeklagten und zwei unbekannte Mittäter hätten das Opfer dann erneut angegriffen.

Dabei hätten sie zuerst gedroht, ihm noch einmal Pfefferspray in die Augen zu sprühen, wenn er ihnen nicht sein Portemonnaie gebe. Da der Mann kein Bargeld hatte, hätten sie ihm befohlen, Geld abzuheben. Danach hätten die drei Angeklagten und ihre Begleiteter ihr Opfer um eine Gebäudeecke gezerrt und ihn mehrfach in den Rücken und die Kniekehle getreten.

Am Boden liegendes Opfer erneut mit Pfefferspray verletzt

Als der Mann bereits am Boden gelegen habe, hätten sie ihn erneut mit Pfefferspray bedroht. Anschließend sollen sie laut Staatsanwaltschaft seine 270 Euro teure Jacke und die rund 60 Euro teuren Handschuhe geraubt haben. Danach sei die Gruppe zu Fuß geflüchtet.