Bei einer Beerdigung in Birkenfeld hat sich am Freitag der gravierendste Verstoß gegen die Corona-Auflagen im Landkreis ereignet. Wie ein Sprecher des Kreises Birkenfeld mitteilte, haben mehr als 150 Menschen die Beisetzung besucht. Die Menschen hätten dicht gedrängt gestanden. Viele hätten keine Maske getragen. Eigentlich seien Beerdigungen nur im engsten Familienkreis zugelassen, so der Sprecher. Beamte der Ordnungsämter und der Polizei seien vor Ort im Einsatz gewesen. Nun drohten staatsanwaltschaftliche Ermittlungen und hohe Bußgelder.