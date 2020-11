Erneuter Corona-Ausbruch in Hermeskeil

In der Aufnahmeeinrichtung für Asylsuchende (AfA) in Hermeskeil gibt es 15 neue Corona-Fälle. Das teilte die zuständige Behörde ADD in Trier mit. Fast alle Infizierten sind demnach ohne Symptome, ein Infizierter befinde sich zur Beobachtung im Krankenhaus.