15 Kandidatinnen und Kandidaten aus der Region Trier haben bei der Landtagswahl am Sonntag den Sprung in den rheinland-pfälzischen Landtag geschafft.

Acht Kandidaten wurden jeweils direkt in den Landtag gewählt, sie lagen also bei den Erstimmen vorn. Die SPD hat vier Direktmandate in der Region Trier gewonnen, und zwar in den Wahlkreisen Birkenfeld, Bitburg-Prüm, Trier und Konz/Saarburg. Die CDU holte ebenfalls vier Direktmandate, in den Wahlkreisen Vulkaneifel, Wittlich, Bernkastel-Kues/Morbach/Kirchberg (Hunsrück) und im Wahlkreis Trier-Schweich.

Die übrigen sieben Kandidatinnen und Kandidaten schafften den Sprung über die Landesliste ins Parlament, darunter Marco Weber aus der Vulkaneifel für die FDP und Jutta Blatzheim-Roegler aus Bernkastel-Kues für die Grünen. Auch der CDU-Kandidat Michael Ludwig aus Bitburg schaffte, wenn auch knapp, den Einzug über die Landesliste in den Landtag.