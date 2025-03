15-Jährige aus Idar-Oberstein vermisst

Die Polizei sucht nach der 15-jährigen Nora El Harda aus Idar-Oberstein. Sie gilt seit Donnerstag als vermisst.

Nach Angaben der Polizei war die Jugendliche am Donnerstagmorgen in einen Schulbus gestiegen und mit ihm zum Idar-Obersteiner Bahnhof gefahren. Dort sei sie zuletzt gegen 7 Uhr an den Bahnsteigen eins und drei gesehen worden. Derzeit sei unklar, ob sie in einen Zug gestiegen sei.

Polizei sucht Zeugen

Die Vermisste ist laut Polizei etwa 1,63 Meter groß und schlank. Als sie verschwand, soll sie vermutlich eine schwarze Jacke, eine rosafarbene Hose, weiße Sneaker, einen beigen Schal und ein dunkles Kopftuch getragen haben. Die 15-Jährige hatte außerdem zwei Turnbeutel und ihre Schultasche bei sich.

Ab wann geht die Polizei von einem Vermisstenfall aus? Das Landeskriminalamt (LKA) nennt drei Voraussetzungen für offizielle Vermisstenfälle Ein Erwachsener gilt als vermisst: sofern er seinen gewohnten Lebenskreis verlassen hat

sein Aufenthaltsort unbekannt ist

davon ausgegangen werden muss, dass sein Leben in Gefahr ist Das LKA betont in diesem Zusammenhang, dass jeder Erwachsene, der im Vollbesitz seiner geistigen und körperlichen Kräfte ist, das Recht hat, seinen Aufenthaltsort frei zu wählen - auch ohne, dass er seine Angehörigen oder Freunde darüber informiert hat. Ein Minderjähriger gilt als vermisst: sofern er seinen gewohnten Lebenskreis verlassen hat

sein Aufenthaltsort unbekannt ist

Von einer Gefahr für Leib oder Leben muss dem Landeskriminalamt zufolge bei Minderjährigen grundsätzlich ausgegangen werden, solange Ermittlungen nichts Anderes ergeben. In Zeiten des Internets hat sich bei der Vermisstensuche laut LKA die Ortung von mitgeführten Mobiltelefonen als hilfreich erwiesen.

Menschen, die Hinweise dazu geben können, wo sich Nora El Harda aufhalten könnte, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein zu melden. Telefon: 06781 - 5610.