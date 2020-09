per Mail teilen

In der Region Trier sind noch etwa 1.300 Ausbildungsstellen unbesetzt. Grund dafür ist nach Angaben der Agentur für Arbeit die Corona-Krise. Die habe Unternehmen und Schüler verunsichert. Deshalb seien unter anderem Bewerbungsverfahren und Berufsberatung in Stocken geraten. Nach Angaben eines Sprechers der Agentur für Arbeit hat die Ausbildungsstellenvermittlung in den vergangenen Wochen aber wieder zugenommen. Deshalb stünden die Chancen gut, auch kurzfristig noch eine Ausbildungsstelle zu finden. Um sich zu informieren, könnten Schüler dafür unter anderem im Internet über Video-Live-Chats mit Berufsberatern sprechen. Anfang Oktober werde im Internet außerdem die jährliche Ausbildungsmesse FUTURE stattfinden. Dort präsentierten sich unter anderem rund 60 regionale Unternehmen.