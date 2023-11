Die Polizei Idar-Oberstein sucht ein vermisstes Mädchen aus dem Hunsrück, das im Raum Frankfurt unterwegs sein könnte. Die Gesuchte sei vor drei Tagen verschwunden.

Seit dem 17. November wird die 13-jährige Mia-Alea Ida Winkler aus Idar-Oberstein vermisst. Die Polizei geht davon aus, dass sie mit zwei Freundinnen aus Frankfurt unterwegs ist.

Letztmalig lokalisiert wurde eine der Freundinnen laut Polizei am 17. November um 6:28 Uhr am Hauptbahnhof in Frankfurt am Main. Der aktuelle Standort der Vermissten sei jedoch unbekannt.

Vermisste könnte sich als Volljährig ausgeben

Mia-Alea Ida Winkler werde normalerweise fünf Jahre älter geschätzt, als sie eigentlich ist, könne sich also möglicherweise als volljährig ausgeben. Sie ist der Suchmeldung zufolge circa 1,64 Meter groß, 65 kg schwer, und hat eine schlanke, sportliche Statur sowie braune lange Haare. Besonders auffällig sei eine helle Pigmentstörung am Hals, die wie eine Landkarte aussehe.

Die 13-Jährige Mia-Alea Ida Winkler aus Idar-Oberstein wird vermisst. Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Wer weiß, wo sich die Vermisste aufhält oder sie seit dem 17. November gesehen hat, soll sich unter der Telefonnummer 06781-5610 bei der Polizei Idar-Oberstein melden.