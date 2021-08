Bei einem Kontrolltag rund um das Thema Fahrradsicherheit hat die Polizei in der Region Trier 126 Verstöße festgestellt. Ein Großteil davon betraf den technischen Zustand der Fahrräder. So fehlte bei einigen die Beleuchtung oder die Klingel. 31 Radfahrende fuhren außerdem verbotenerweise auf Gehwegen oder sonstigen für sie gesperrte Bereiche. Fünf Autofahrer hatten ihre Autos auf Radverkehrsflächen geparkt oder sind auf Radwegen gefahren. Bei der Kontrolle eines Radfahrers in Trier stellte sich außerdem heraus, dass sein Rad gestohlen war. Das Fahrrad wurde sichergestellt, gegen den Fahrer wird nun ermittelt. Die Kontrollen am Mittwoch waren Teil einer länderübergreifenden Verkehrssicherheitsaktion.