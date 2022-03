Trier und Eifel-Landkreise berichten über die Flutnacht

per Mail teilen

Im Untersuchungsausschuss Flutkatastrophe werden heute Vertreter der Stadt Trier sowie aus den Landkreisen Bitburg-Prüm und Vulkaneifel angehört. Sie sollen über die Flutnacht berichten und wie sie sich darauf vorbereitet haben.

Wie sind die Stadt Trier, der Eifelkreis Bitburg-Prüm und der Kreis Vulkaneifel im Vorfeld der Katastrophe mit den Hinweisen umgegangen, dass sich eine Hochwasserlage anbahnt? Wie waren die Vorbereitungen der jeweiligen Katastrophenschützer? Wie verlief in der Flutnacht die Zusammenarbeit der zuständigen Behörden mit Verantwortlichen der Landesregierung? Diese und andere Fragen haben die Mitglieder des Untersuchungsausschusses an die geladenen Zeugen.

Lokal große Unterschiede im Katastrophenmanagement

In zurückliegenden Sitzungen des Ausschusses war deutlich geworden, dass es in den Regionen, die von der Flutkatastrophe betroffen waren, erhebliche Unterschiede im Katastrophenmanagement gibt. Der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI) des Kreises Mayen-Koblenz, Rainer Nell, regte deshalb zuletzt an, dass es beispielsweise landeseinheitliche Alarm- und Einsatzpläne für Hochwasserereignisse geben sollte.

Er sei für klare Vorgaben des Landes. Wenn es solch ein einheitliches landesweites System gebe, dann könnten sich Landkreise dabei auch ergänzen. Dann müsste nicht jeder alles machen, so Nell.

Kreis Mayen-Koblenz verfügt über Warnkette

Der Kreis Mayen-Koblenz verfügt nach eigenen Angaben über Alarm- und Einsatzpläne für Hochwasser an Rhein und Mosel sowie Starkregenereignisse am Rhein-Nebenfluss Nette. Demnach gibt es auch eine Warnkette. Diese sieht vor, dass Verbandsgemeinden am Oberlauf eines Flusses bei Hochwasserlagen immer nach unten über den aktuellen Stand informieren müssen - jeweils die nächsten beiden Verbandsgemeinden.

In Eifelkreis und Kreis Vulkaneifel fehlen Alarm- und Einsatzpläne

Andere Landkreise sind mit Alarm- und Einsatzplänen weniger gut aufgestellt. Dazu gehören nach Angaben der jeweiligen Brand- und Katastrophenschutzinspekteure auch der Kreis Vulkaneifel und der Eifelkreis Bitburg-Prüm, deren Vertreter heute im Ausschuss befragt werden. Warum es im Kreis Vulkaneifel etwa kein Warnkonzept gibt, wird die Ausschuss-Mitglieder sicher ebenfalls interessieren.

Auch im besonders betroffenen Kreis Ahrweiler gab es laut des dortigen BKI Michael Zimmermann zum Zeitpunkt der Flutkatastrophe keinen mit den Kommunen abgestimmten Hochwasser-Alarmplan. Einen solchen Alarmplan gebe es bis heute nicht. Seinen Angaben zufolge existieren auch keine Warnketten der Kommunen entlang der Ahr.

Fernis: Einblick in Arbeit kommunaler Verwaltungen sehr hilfreich

Die Befragung der Vertreter verschiedener Landkreise ist nach Ansicht der Ausschuss-Mitglieder auch mit Blick auf den besonders stark betroffenen Kreis Ahrweiler von Bedeutung. FDP-Obmann Philipp Fernis sagte dem SWR, dies sei sehr relevant, da es weiterhin völlig unklar ist, was der damalige Landrat des Kreises Ahrweiler, Jürgen Pföhler, zur Abwehr und Bewältigung der Katastrophe unternommen habe. "Einblicke in die konkrete Arbeit anderer kommunaler Verwaltungen sind in diesem Zusammenhang besonders hilfreich", so Fernis.

Der Untersuchungsausschuss soll klären, welche Versäumnisse es bei der Flutkatastrophe Mitte Juli gab und wer dafür verantwortlich ist. Die Flut hatte in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 für verheerende Zerstörungen gesorgt, 135 Menschen starben allein in Rheinland-Pfalz.