Eintracht Trier verliert knapp gegen Ulm

In der Fußball-Regionalliga Südwest standen sich Eintracht Trier und der SSV Ulm im Moselstadion gegenüber. Trier war nach dem Aufstieg gut in die Saison gestartet - doch letzte Woche gab es eine Niederlage. Und auch am Samstag wurden die Trierer Fans für ihre Treue und Begeisterung nicht belohnt.