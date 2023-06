Senioren mit hohem Pflegegrad bekommen kaum noch Plätze in Heimen

per Mail teilen

Dass es in der Pflege an Personal fehlt, ist nicht neu. Das führt nach Recherchen unserer Kollegen von Report Mainz offenbar dazu, dass Einrichtungen Senioren mit hohem Pflegegrad keine Plätze mehr anbieten. Manche Fachleute sprechen bereits von einer Pflege-Triage und sagen: Die, die am meisten Pflege brauchen, bleiben auf der Strecke.