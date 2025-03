Der frühere Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und Thüringen, Bernhard Vogel, ist am 2. März gestorben. In einem Trauerstaatsakt nehmen politische Weggefährten heute Abschied.

Die Gedenkstunde findet heute am späten Vormittag in der Mainzer Staatskanzlei statt. Mit dabei sind die Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz und Thüringen, Alexander Schweitzer (SPD) und Mario Voigt (CDU). Auch Vogels langjährige Weggefährten Christian Baldauf (CDU) und Dieter Althaus (CDU) wollen Vogel würdigen.

SWR Extra ab 10:55 Uhr hier live In einem SWR Extra ab 10:55 Uhr überträgt der SWR hier live den Trauerstaatsakt für Bernhard Vogel aus der rheinland-pfälzischen Staatskanzlei in Mainz. Auch in den Programmen vom MDR, des SR und Phoenix wird das Gedenken ausgestrahlt.



Bernhard Vogel war am 2. März im Alter von 92 Jahren in Speyer gestorben. Der CDU-Politiker war von 1976 bis 1988 Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz, von 1992 bis 2003 Ministerpräsident in Thüringen. Er war damit der einzige deutsche Politiker, der Ministerpräsident in gleich zwei Bundesländern war. Mit seinem Bruder, dem ehemaligen SPD-Chef Hans-Jochen Vogel, prägte er Jahrzehnte der Politik in Deutschland.

Bernhard Vogel - Stationen eines Lebens - Geboren am 19. Dezember 1932 in Göttingen

- Besucht die Schule in Gießen und macht nach dem Umzug der Familie nach München dort sein Abitur

- Studiert Politikwissenschaft, Geschichte, Soziologie und Volkswirtschaft und promoviert 1960 in Heidelberg

- 1965: Wahl zum Bundestagsabgeordnten

- 1967: Ernennung zum Kultusminister von Rheinland-Pfalz

- 1974: Übernahme vom CDU-Landesvorsitz

- 1976: Wahl zum Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz

- 1988: Niederlage bei der Wahl zum CDU-Landesvorsitzenden, Rücktritt auch als Ministerpräsident

- 1992: Wahl zum Ministerpräsidenten von Thüringen

- 2003: Rücktritt aus Altersgründen

Gottesdienste in Speyer und Erfurt

Am 4. April findet am Abend im Erfurter Dom ein Requiem für Vogel statt. Am vergangenen Freitag hatte es bereits einen Trauergottesdienst im Speyerer Dom für Vogel gegeben. Vogel hat 50 Jahre lang in Rheinland-Pfalz gelebt und ist in Speyer gestorben. Er war gläubiger Katholik und dem Bistum Speyer sehr verbunden.

Beigesetzt wurde Bernhard Vogel auf dem Friedhof in München-Bogenhausen - im Grab seiner Eltern und seines Bruders. Die Beerdigung fand auf Vogels Wunsch hin im kleinsten Familienkreis statt.