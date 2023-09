Trauermarsch für Arturo in Weisenheim am Berg

per Mail teilen

In Weisenheim am Berg (Kreis Bad Dürkheim) haben zahlreiche Menschen des getöteten Kochs Arturo gedacht. Der sogenannte Trauermarsch für Arturo ging vom Dorfplatz zum nur wenige Meter entfernten "Café Solo“. Dort hatte der getötete 41-Jährige gearbeitet. Sein Chef und Inhaber des Cafés soll ihn nach Angaben der Staatsanwaltschaft erwürgt und sich dann in die Türkei abgesetzt haben.