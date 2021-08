per Mail teilen

Eineinhalb Monate nach der Hochwasserkatastrophe findet heute im Gedenken an die Opfer eine bundesweite Trauerfeier im Aachener Dom statt. Zuerst wird ein ökumenischer Gottesdienst abgehalten, dann spricht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Der Gottesdienst wird ab 10 Uhr live vom ZDF übertragen.

Daran beteiligt sind die evangelische und die katholische Kirche sowie die in der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen (ACK) zusammengeschlossenen Kirchen, wie die Deutsche Bischofskonferenz und die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) am Donnerstag mitteilten.

Betroffene, Helfer und Notfallseelsorger eingeladen

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Bätzing, der Vorsitzenden des EKD-Rates, Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, der Vorsitzenden der ACK, Erzpriester Radu Constantin Miron sowie Vertreter anderer Religionen gestalten den Gottesdienst.

Eingeladen sind Betroffene, Helfer, Notfallseelsorger, die Verfassungsorgane sowie Vertreter der Bundesländer und Repräsentanten der betroffenen Nachbarländer.

Flutopfer stehen im Mittelpunkt

Thematisch folgt der Gottesdienst der Erfahrung von grausamen Schicksalsschlägen der Menschheit hin zu Hilfe, Beistand und Trost durch Mitmenschen und Gottes Wort. Im Mittelpunkt stehen die Betroffenen der Flutkatastrophe sowie die Helferinnen und Helfer.

Die musikalische Gestaltung übernimmt Domkapellmeister Berthold Botzet mit Mitgliedern des Domchores. Die Orgel spielt Michael Hoppe. Als Zeichen des interreligiösen Gedenkens werden auch Klagerufe aus der jüdischen und islamischen Tradition vorgetragen.

Steinmeier, Merkel und Dreyer nehmen teil

Neben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der eine Traueransprache hält, und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nehmen weitere hochrangige Vertreterinnen und Vertreter der Kirchen und der Politik an dem Gottesdienst teil. Auch die rheinland-pfälzische Regierungschefin Malu Dreyer (SPD) hat sich angekündigt.

Durch das Hochwasser in der Nacht zum 15. Juli waren in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen mehr als 180 Menschen ums Leben gekommen. Vier Menschen aus dem Ahrtal werden noch vermisst.