per Mail teilen

Für die Nachwuchsprofis des rheinland-pfälzischen Radrennstalls Team Lotto-Kern Haus beginnt die Saison in wenigen Wochen mit Rennen auf Rhodos und in Holland - sofern Corona keinen Strich durch die Rechnung macht. Die Weichen für neue Erfolge werden aber in der Heimat gestellt: mit einem besonderen Trainings-Wochenende im Westerwald.