Mit Don Beck kehrt eine Trainerlegende nach Trier zurück. Der 69-Jährige will mit den Gladiators an glorreiche Zeiten anknüpfen. Gemeinsam mit seinem Assistenten Jacques Schneider, der unter anderem als Co-Trainer in Jugend-Nationalmannschaften arbeitet, will er eine schlagkräftige Mannschaft auf die Beine stellen.