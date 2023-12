Mit diesen Bräuchen wird in RLP Neujahr gefeiert

Ein Pferd aus Teigware für Kinder, schwimmen im Rhein und Silvesterläufe – zum Jahreswechsel gibt es in Rheinland-Pfalz unterschiedliche Traditionen.

Um das Jahr gebührend zu verabschieden, gibt es diverse Bräuche. In vielen deutschen Haushalten gehören Raclette, “Dinner for One“ und Feuerwerk zum typischen Silvester dazu.

In Winningen, einem Ort im Landkreis Mayen-Koblenz, gehen Patenkinder am ersten Januar zu ihren Paten. Jungs bekommen ein Pferd und die Mädchen einen Kranz aus Teigware. Als er selbst noch ein Kind war, gab es diesen Brauch schon, berichtet der 70 Jahre alte Rüdiger Weyh, Ortsbürgermeister von Winningen.

Sportlicher Start ins neue Jahr in Trier

Mehr Sport gehört zu den beliebtesten Vorsätzen für das neue Jahr – in einigen Städte von Rheinland-Pfalz wird schon zum Jahreswechsel damit losgelegt: Hier finden traditionell Silvesterläufe statt, wie etwa in Trier. Für das Event, dass inzwischen zum 34. Mal stattfindet, werden Straßen gesperrt und die Innenstadt füllt sich mit Läufern und Zuschauern.

Normalerweise hätten sich mutige Schwimmer zum Jahresausklang in das kalte Rheinwasser gestürzt – doch das traditionelle “Abschwimmen“ in Mainz musste wegen der aktuellen Hochwasserlage abgesagt werden. Die Stadt Mainz teilte mit, eine sichere Durchführung sei nach derzeitigem Stand nicht möglich.

Im vergangenen Jahr schwammen mehr als 200 Teilnehmer gut zwei Kilometer vom Fischtorplatz bis zum Feldbergtor - teils kreativ verkleidet oder mit Schwimmutensilien ausgestattet. Das Event hätte in diesem Jahr zum 51. Mal stattgefunden.

Anders als in Mainz soll in Ingelheim der Sprung ins kalte Wasser gewagt werden. Am 1. Januar wollen sich die mutigen Taucher am Strandbad ab 13 Uhr in die Fluten stürzen. Ob das "Neujahrstauchen" in seiner gewohnten Form stattfinden kann, ist laut einem Mitorganisator angesichts der hohen Pegelstände noch unklar: Stattfinden soll es auf jeden Fall, gegebenenfalls in einer “abgespeckten“ Version. Außerdem werden Spenden für den guten Zweck gesammelt.

Neujahrsumzug der Mainzer Garden

Dafür wird in Mainz am 1. Januar Fastnacht gefeiert. Der Neujahrsumzug der Mainzer Garden und Musikzüge bildet den Auftakt für die Fastnachtskampagne 2024. Rund 1.200 Gardisten und 400 Musiker zogen beim vergangenen Neujahrsumzug durch die Mainzer Straßen und tausende Zuschauer jubelten den Teilnehmern vom Straßenrand aus zu.