Der Mainzer Sozialmediziner Gerhard Trabert will sein Engagement für arme und geflüchtete Menschen jetzt auch im Bundestag vertreten. Er selbst ist parteilos, wird dabei aber von den Linken unterstützt. So hätten die Mitglieder des Linken Kreisverbands Mainz/Mainz-Bingen auf eine Direktkandidatur aus den eigenen Reihen verzichtet und Trabert ihren Platz zur Verfügung gestellt, teilte der Kreisverband am Samstag mit. Trabert ist Gründer und Vorsitzender des Vereins Armut und Gesundheit, der sich unter anderem für Obdachlose und Geflüchtete einsetzt.