Die Corona-Krise hat die Reisebranche hart getroffen. Rheinland-Pfalz sieht darin auch eine Chance und wirbt in den kommenden Wochen mit einer neuen Tourismuskampagne gezielt um Urlauber aus anderen Teilen Deutschlands.

Durch die Corona-Krise haben Millionen Bürger ihren Urlaub im Ausland storniert und suchen Alternativen zuhause. Rheinland Pfalz will auch ein großes Stück von diesem Kuchen abhaben und hat dafür jetzt eine Werbekampagne gestartet.

Die entsprechende Kampagne unter dem Motto "Deine Goldene Zeit in Rheinland-Pfalz" hat etwa Menschen im Blick, die ihren ursprünglich geplanten Sommerurlaub stornieren mussten oder möchten. Sie startet am 10. Juni, dem Tag zahlreicher weiterer Lockerungen bei den Corona-Auflagen im Land, und läuft bis zum 15. Juli.

Ziel sei es, die von der Corona-Krise schwer getroffene Tourismusbranche im Land wieder nach vorne zu bringen, so Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP). Rheinland-Pfalz habe viel von dem zu bieten, wonach sich die Menschen derzeit sehnten, beispielsweise Natur, Rad- und Wanderwege, Wein und weite Landschaften.

Wissing sagte, in den vergangenen Jahren habe vor allem der Städteurlaub einen Aufschwung erlebt. "Das kann sich nun ändern." Viele Menschen empfänden Metropolen gerade nicht als das Richtige, Flugreisen oder Auslandsreisen insgesamt hätten an Attraktivität verloren. "Es ist eine Chance, die vor uns liegt."

Bilder im Internet und in Zeitungen

Entsprechende Bilder aus Rheinland-Pfalz werden ab Mittwoch mit Slogans im Internet und in Printmedien veröffentlicht. Das rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerium investiert in die Kampagne rund 380.000 Euro. Zu sehen sind etwa die Moselschleife bei Bremm, der Prümtal-Radweg in der Eifel, der Erbeskopf im Hunsrück oder der Rötzenfels im Pfälzerwald.

Die Branche erwirtschaftet dem Ministerium zufolge in normalen Zeiten jährlich einen Bruttoumsatz von rund sieben Milliarden Euro und kommt alles in allem auf rund 150.000 Beschäftigte. 2019 zählte Rheinland-Pfalz knapp zehn Millionen Übernachtungsgäste und knapp 26 Millionen Übernachtungen - beides waren Rekorde. Allein etwa acht Millionen Gäste kamen im vergangenen Jahr aus dem Inland.

Gästezahlen schrumpften wegen Corona-Krise

Zuletzt folgte wegen der Corona-Krise und der damit verbundenen Auflagen ein Einbruch. Wie dramatisch die Entwicklung ist, zeigten die am Montag vom Statistischen Landesamt vorgelegten Daten zum April. Vorläufigen Zahlen zufolge kamen nur rund 41.000 Gäste ins Land und damit 95 Prozent weniger als im April des Vorjahres. Die Zahl der Übernachtungen rutschte um 90 Prozent ab auf nun 220.000. Insgesamt wurden von Januar bis April 2020 1,16 Millionen Gäste gezählt, 48 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

Ziel der Kampagne sei nicht allein, die laufende Saison zu retten, sondern Rheinland-Pfalz als "Sonnenziel" neu zu positionieren. Zeitungsanzeigen sollen vor allem in West- und Norddeutschland geschaltet werden, weniger in Bayern oder Baden-Württemberg. Gerade für Menschen aus Ballungszentren oder von der Küste biete Rheinland-Pfalz Kontraste dank des wärmeren Wetters, des Weins und der hügeligen Flusslandschaften, hieß es.

Der Präsident des Dehoga im Land, Gereon Haumann, sagte: "Ich begrüße die Werbekampagne ausdrücklich." Er sei sehr froh, dass das Wirtschaftsministerium zusätzliches Geld in die Hand nehme. "Das ist ein Mutmacher für die Branche."