Unter dem Motto: "Schatzkammer Rheinland-Pfalz - Wege zu den Ursprüngen" startet Rheinland-Pfalz in seine diesjährige Tourismuskampagne. Oberste Priorität sei, so Stefan Zindler, Geschäftsführer der Gesellschaft Rheinland-Pfalz Tourismus (RPT) in Zeiten von Corona und Reiseeinschränkungen, "als Reiseziel sichtbar zu bleiben und den Gästekontakt zu halten." Die Tourismusindustrie in Rheinland-Pfalz ist wegen der Corona-Pandemie seit Monaten geschlossen. Die Kampagne soll Zindler zufolge weiterhin vor allem im Online- und dem Social Media-Bereich stattfinden und auch die Werbung in den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Großbritannien, Schweiz und Österreich prägen.