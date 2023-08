Tourismusbetreiber in Rheinland-Pfalz sind zufrieden

Viel Regen in den Sommerferien hat den Tourismusbetrieben in Rheinland-Pfalz keinen Strich durch die Rechnung gemacht. Laut Gereon Haumann, dem Präsidenten des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes, sei die Buchungslage bisher sogar besser als in den vergangenen drei Jahren. Grund dafür ist laut Haumann unter anderem, dass viele Familien auf die Sommerferien als Reisezeit angewiesen seien und ihren Urlaub schon länger im Voraus gebucht hätten. Das schlechte Wetter halte dagegen vor allem Kurzentschlossene von einem Tages- oder einem Wochenendausflug ab. Auf den Campingplätzen gestaltete sich der Start in die Sommerferien zwar schwierig, jedoch profitierten viele Betriebe von der ersten Hitzewelle im Juni.