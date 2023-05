Erfolgreicher AhrWeinWalk am Wochenende

per Mail teilen

An vielen Stellen ist das Ahrtal wie vor der Flutkatastrophe - aber es gibt noch Luft nach oben. Vor allem aber braucht die Region wieder mehr Touristen. Ausflügler und Urlauber werden umworben. An diesem langen Wochenende zum Beispiel mit einer speziellen Aktion in den Weinbergen: Dem AhrWeinWalk.