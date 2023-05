Ein Toter und mehrere Verletzte bei Unfällen in RLP

Am Pfingstwochenende ist es in Rheinland-Pfalz zu einigen schweren Unfällen gekommen. Dabei kam ein Mann ums Leben, mehrere Menschen wurden verletzt. Ein Autofahrer landete in einer Grube.

In der Nähe von Treis-Karden an der Mosel (Kreis Cochem-Zell) starb am Sonntag ein 24-jähriger Motorradfahrer. Wie die Polizei mitteilte, geriet der Mann aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Der Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle.

Frau fällt in die Mosel

Auch auf der Mosel gab es einen Unfall: Eine 54-Jährige verletzt sich in Müden schwer, als sie nach Auskunft der Polizei während der Fahrt von Bord eines Schlauchboots ging und dabei in die Schraube des Außenbordmotors geriet. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Bundeswehrzentralkrankenhaus nach Koblenz gebracht. In dem Boot waren drei Personen. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar.

19-Jähriger überschlägt sich

Am Sonntagabend ereignete sich auf der B412 bei Kempenich (Kreis Ahrweiler) in Richtung Nürburgring ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Autofahrer kam laut Polizei nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Anschließend überschlug sich das Auto mehrfach. Ersthelfer befreiten den verletzten Mann aus dem demolierten Wagen. Bei ihm wurde Alkoholgeruch festgestellt und im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Betrunkener fährt in Grube

Ein betrunkener Fahrer war auch in Winden (Kreis Germersheim) in einen Unfall verwickelt. Nach Angaben der Polizei fuhr der 61-Jährige ungebremst durch eine Baustellenabsperrung und stürzte mit seinem Wagen in eine drei Meter tiefe, mit Wasser gefüllte Grube.

In dieser Baugrube landete der 61-jährige Autofahrer. Polizei Landau

Der Mann schaffte es, sich selbst aus dem senkrecht in der Grube stehenden Auto zu befreien. Vorbeikommende Radfahrer wählten den Notruf. Einen Alkoholtest ließ der Mann nicht machen, sodass er im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben musste. Dagegen wehrte er sich jedoch und beleidigte die Einsatzkräfte. Er musste seinen Führerschein abgeben und muss sich jetzt wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen Beleidigung verantworten.

Biker gerät in Gegenverkehr

Bereits am Samstag war auf der B258 zwischen Müsch (Kreis Ahrweiler) und Blankenheim (NRW) ein 59-jähriger Motorradfahrer in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten und mit einem entgegenkommenden Transporter kollidiert. Durch den Zusammenstoß erlitt der Mann schwere Verletzungen und wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Fahrer des Transporters blieb unverletzt.