9:43 Uhr Prozess wegen sexuellen Missbrauchs Das Landgericht Frankenthal verhandelt ab heute gegen einen jungen Mann aus Neustadt an der Weinstraße wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern. Er soll Mädchen dazu gebracht haben, ihm Videos zu schicken, auf denen sie sexuelle Handlungen an sich vornehmen. Darüber berichtete SWR1 RP am 24. November 2023 um 9:30 Uhr

9:33 Uhr Streit zwischen Autofahrern eskaliert Die Polizei sucht jetzt Zeugen wegen eines Vorfalls auf der A60. Dort ist bei Bingen ein Streit zwischen zwei Autofahrern eskaliert. Nach Angaben der Polizei hat sich die Auseinandersetzung am Dienstagnachmittag abgespielt. Beteiligt waren demnach der Fahrer eines silbernen Kombis und der eines schwarzen Golfs. Offenbar hatte der Golffahrer schon auf der Autobahn gedrängelt. An einer roten Ampel nach der Abfahrt Bingen-Ost sei die Situation eskaliert. Bingen Bedrängt und bespuckt Golffahrer gegen Mercedesfahrer: Streit auf A60 eskaliert Dienstagnachmittag, stockender Verkehr auf der A60. Zwei Autofahrer geraten aneinander - so sehr, dass es an der Abfahrt Bingen-Ost zu einer Schlägerei kommt. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Darüber berichtete SWR4 RLP am 24. November 2023 um 9:30 Uhr

8:56 Uhr Kreuzfahrtschiff auf dem Rhein abgetrieben Auf dem Rhein bei Trechtingshausen ist gestern ein Kreuzfahrtschiff abgetrieben. Nach Angaben der Wasserschutzpolizei waren wegen eines technischen Defekts alle Motoren ausgefallen. Der Versuch, das Schiff zu ankern, misslang - zwei Anker gingen dabei verloren. Ein Frachtschiff musste ausweichen und riss bei dem Manöver eine Boje aus der Verankerung. Dieses Boot blieb aber ohne Schaden und konnte weiterfahren. Bei dem Kreuzfahrtschiff konnte ein Motor wieder in Gang gebracht werden, so dass dieses bis zur nächsten Anlegestelle nach Rüdesheim fahren durfte. Die 173 Passagiere an Bord blieben laut Polizei unverletzt. Darüber berichtete SWR4 RLP am 24. November 2023 um 8:30 Uhr

8:47 Uhr Ausbau A60 Thema im Bundesrat Im Bundesrat in Berlin geht es heute unter anderem um den Ausbau der A60 zwischen Ingelheim und dem Autobahnkreuz Mainz-Süd. Sollte der Bundesrat den Tagesordnungspunkt heute durchwinken, bedeutet das allerdings nur verringerte Planungszeiten. Im Bundesverkehrswegeplan steht die A60 mit den Abschnitten zwischen Ingelheim und dem Kreuz Mainz schon seit vielen Jahren drin und zwar weit oben. Getan hat sich trotzdem nichts. Bevor die Strecke auf der A60 zwischen dem Dreieck Mainz und dem Kreuz Mainz von derzeit vier auf dann sechs Spuren verbreitert werden kann, müssen erst noch ein paar Hürden genommen werden. Aber, es könnte, wenn das heute beschlossen wird, tatsächlich ein bisschen schneller gehen. SWR Darüber berichtete SWR4 RLP am 24. November um 8:30 Uhr

8:38 Uhr Wörrstadt: Polizeikontrolle sollte Einbrecher ertappen An der Autobahnauffahrt bei Wörrstadt in Rheinhessen hat die Polizei am Abend eine große Kontrolle durchgeführt, um mögliche Einbrecher zu stellen. Gut 40 Einsatzkräfte überprüften Fahrzeuge, um eventuell Einbruchswerkzeuge oder Diebesgut zu finden. Außerdem fuhren Streifen mit Polizei- und Zivilautos durch Ortschaften in und um Wörrstadt. Die Aktion sollte den Anwohnern unter anderem ein Gefühl der Sicherheit geben. Hintergrund war, dass es zuletzt mehrere Wohnungseinbrüche in den Gemeinden gegeben hatte. Bei der Kontrolle gestern Abend konnten aber keine Einbrecher dingfest gemacht werden. Darüber berichtete SWR4 RLP am 24. November 2023 um 6:30 Uhr

8:26 Uhr Kaiserslautern: Aktionsfahne zum Tag gegen Gewalt an Frauen Jede dritte Frau in Deutschland wird mindestens einmal in ihrem Leben Opfer von Gewalt. Der Aktionstag "Nein zu Gewalt an Frauen" soll darauf aufmerksam machen. Offiziell wird der Tag morgen begangen, in Kaiserslautern gibt es dazu schon heute eine Aktion. Gegen 14 Uhr soll am Rathaus in Kaiserslautern die Aktionsfahne zum Tag gegen Gewalt an Frauen gehisst werden. Vor dem Lauterer Rathaus ist eine Kundgebung geplant, dabei geht es um Solidarität mit Opfern von Gewalt. Darüber berichtete SWR4 RLP am 24. November 2023 um 6:30 Uhr

8:07 Uhr Auch im Norden von RLP starten Weihnachtsmärkte Da wir es vorhin von Weihnachtsmarkt hatten: Nicht nur in Trier öffnet heute der Weihnachtsmarkt, sondern auch im Norden von Rheinland-Pfalz könnt ihr ab heute wieder Glühwein trinken und Reibekuchen essen - so zum Beispiel in Koblenz. Rund 100 Buden sind auf mehreren Plätzen in der Altstadt verteilt. Auch in Neuwied und Andernach beginnen heute die Weihnachtsmärkte. In Andernach gibt’s auch in diesem Jahr wieder die "Lebende Krippe". Wer noch mehr Übersicht mag, der kann hier gerne nochmal reinlesen: Rheinland-Pfalz Öffnungszeiten, Preise, Programm Weihnachtsmärkte in RLP - das sind die Highlights 2023 Ob in Mainz, Koblenz, Trier, Ludwigshafen oder Kaiserslautern: Landauf, landab, locken unzählige Märkte mit Spekulatius, Lebkuchen und kleinen Verkaufsbuden. 5:00 Uhr Guten Morgen RLP SWR1 Rheinland-Pfalz

7:59 Uhr Was geschah am 24. November? ...1993: Ein britisches Gericht verurteilt zwei elfjährige Jungen wegen Entführung und Ermordung eines Zweijährigen zu einer Freiheitsstrafe von unbegrenzter Dauer. 2001 kommen sie frei. Die Tat hatte über die Grenzen von Großbritannien hinaus großes Entsetzen ausgelöst. ...1991: Queen-Sänger Freddie Mercury stirbt an den Folger einer Aids-Erkrankung. Er wurde 45 Jahre alt. dpa Bildfunk picture alliance / dpa | dpa ...1963: Zwei Tage nach dem Mord an US-Präsident John F. Kennedy erschießt der Nachtclubbesitzer Jack Ruby in Dallas den mutmaßlichen Attentäter Lee Harvey Oswald. ...1874: Der Stacheldraht wir patentiert. Erfunden wurde er vom US-amerikanischen Farmer Joseph F. Glidden als günstige Alternative zum Holzzaun.

7:55 Uhr Weihnachtsmarkt Trier öffnet Ein "Guten Morgen" nach Trier! Freut ihr euch schon? Bei euch öffnet heute der Weihnachtsmarkt. Und alle Nicht-Trierer und Nicht-Triererinnen dürfen sich auch freuen, wenn sie diesen besuchen wollen - denn für Sicherheit ist gesorgt. Die Polizei ist mit zivilen und uniformierten Streifen vor Ort. An den Zufahrtsstraßen gibt es Absperrungen, damit kein Fahrzeug auf das Gelände fahren kann, so die Polizei. Samstags werden die Beamten von Polizistinnen und Polizisten aus Luxemburg und Frankreich sowie aus dem Saarland unterstützt. Spezielle Bereiche auf dem Trierer Weihnachtsmarkt werden außerdem mit Videokameras überwacht. Auf dem Trierer Weihnachtsmarkt gibt es in diesem Jahr 80 Buden. Nach Angaben der Organisatoren wurden die Öffnungszeiten wieder verlängert. Abendliche Stimmung auf dem Weihnachtsmarkt in Trier Stadt Trier Darüber berichtete SWR4 RLP am 24. November 2023 um 7:30 Uhr

7:48 Uhr Toter bei Brand im Kreis Kaiserslautern Bei einem Brand in einem Haus in Steinwenden im Kreis Kaiserslautern ist am Morgen ein Mann ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei lebte er in einer Einliegerwohnung. Möglicherweise sei der Brand ausgebrochen, weil der Mann im Bett eine Zigarette geraucht habe. Näheres müssten die Ermittlungen ergeben. Darüber berichtete SWR1 RP am 24. November 2023 um 7:30 Uhr

7:18 Uhr Der Blick nach Deutschland und in die Welt Die Grünen setzen heute ihren Bundesparteitag in Karlsruhe fort. Dort wollen die Delegierten den sechsköpfigen Bundesvorstand um die beiden Chefs Ricarda Lang und Omid Nouripour neu wählen. Sowohl Lang als auch Nouripour kandidieren erneut, eine Wiederwahl gilt als sicher. Zudem beginnen die Delegierten mit den Wahlen für die Plätze auf der Liste zur Europawahl. Auch zwei Grüne aus Rheinland-Pfalz bewerben sich um aussichtsreiche Listenplätze. Die Gewerkschaften IG Metall und IGBCE demonstrieren heute an mehreren Orten für höhere Strompreis-Entlastungen in der energieintensiven Industrie. Zu einer Kundgebung in Duisburg werden rund 10.000 Beschäftigte unter anderem aus der Stahl-, Metall- und Chemieindustrie erwartet. Die Gewerkschaften fordern eine zeitlich befristete Entlastung beim Strompreis. Das vor zwei Wochen vorgestellte Strompreispaket der Ampel-Koalition bewerten sie als unzureichend. Die zwischen Israel und der islamistischen Hamas vereinbarte Feuerpause soll heute beginnen. Während der zunächst auf vier Tage angelegten Waffenruhe soll ein Teil der von der Hamas aus Israel verschleppten Geiseln freikommen. Im Gegenzug will Israel palästinensische Häftlinge aus seinen Gefängnissen entlassen.

7:05 Uhr Besonderer Strompreis für Betriebe: IG Metall ruft zu Aktionstag auf Die IG Metall ruft heute zu einem bundesweiten Aktionstag auf. Weil die Strompreise nach wie vor hoch seien, bräuchten Industriebetriebe, die bei der Herstellung viel Energie verbrauchen, dringend Unterstützung vom Staat, so ein Sprecher der IG Metall Koblenz. Die Betriebe müssten für eine bestimmte Zeit entlastet werden, damit sie die Zeit überbrücken könnten, bis die Strompreise wieder sinken. Nach Angaben der Gewerkschaft beteiligen sich auch Beschäftigte der Metall- und Recyclingbetriebe Novelis in Koblenz und Ecobat in Braubach am Aktionstag. Dort wird es Kundgebungen geben. Koblenz Bundesweiter Aktionstag der IG Metall Koblenz und Braubach: Kundgebungen für niedrigeren Strompreis Die IG Metall fordert einen besonderen Strompreis für energieintensive Betriebe. Der jetzige Strompreis gefährde langfristig Arbeitsplätze und die globale Wettbewerbsfähigkeit. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4 Darüber berichtete SWR4 RLP am 24. November 2023 um 6:30 Uhr

6:52 Uhr HIV-Testwoche Derzeit findet die Europäische HIV-Testwoche statt - noch bis zum 27. November. Das Motto "Lass dich testen". Das Ziel ist, den Zugang zu Testangeboten zu verbessern, sowie ein Bewusstsein für die Vorteile früh erkannter Infektionen zu fördern und zum HIV-Test zu motivieren. Mehr dazu erfahrt ihr hier auf unserem Instagram-Kanal:

6:38 Uhr Nach Pestizid-Entscheidung: Unterschiedliche Reaktionen aus der Pfalz Viele Winzer und Landwirte in der Pfalz haben erleichtert darauf reagiert, dass der Einsatz von Pestiziden weiterhin erlaubt sein wird. Das EU-Parlament hatte sich diese Woche gegen ein Verbotsgesetz entschieden. Besonders umstritten war in der Pfalz das EU-Vorhaben, in Natur- und Wasserschutzgebieten, den Einsatz von Pestiziden ganz zu verbieten. Selbst Bio-Winzer zeigten sich erleichtert, dass diese EU-Verordnung nicht umgesetzt wird. Denn: Selbst im Bio-Weinanbau müsse man zur Vermeidung von Pilzen und anderen Pflanzen-Krankheiten biologische Pestizide einsetzen. Umweltexperten der Uni Landau hingegen kritisieren, dass das Gesetz nicht kommt. Verbraucher müssten weiterhin hochbelastetes Obst und Gemüse essen und die Artenvielfalt ginge weiter zurück. Pfalz Landwirte erfreut - Wissenschaftler empört Pestizide weiter erlaubt - Landwirte in der Pfalz begrüßen EU-Entscheidung Das Europäische Parlament hat am Mittwoch entschieden: Es wird bis auf weiteres keine Reduktion von Pestiziden in der Landwirtschaft geben. Bauern und Winzer freut das, Umweltexperten sind entsetzt. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Darüber berichtete SWR4 RLP am 24. November 2023 um 6:30 Uhr

6:29 Uhr Koblenz: Ver.di ruft Amazon-Beschäftigte zum Streik auf Die Gewerkschaft ver.di ruft die Mitarbeitenden von Amazon in Koblenz heute am Black Friday zum Streik auf. Wie die Gewerkschaft mitteilt, sollen die Beschäftigten den ganzen Tag ihre Arbeit niederlegen. Ver.di fordert unter anderem, dass der Online-Händler den Flächentarifvertrag des Einzel- und Versandhandels anerkennt. Amazon teilte mit, die Bestellungen würden aber pünktlich ausgeliefert. Darüber berichtete SWR4 RLP am 24. November 2023 um 6:30 Uhr

6:04 Uhr Black Friday und Schnäppchenjagd - Warnung vor Fake Shops Jetzt gehe ich mit euch shoppen 😉 - denn heute ist Black-Friday. Aber ein bisschen aufpassen sollten wir: Das Europäische Verbraucherzentrum Deutschland mit Sitz in Kehl warnt vor Fake-Shops am Black Friday. Rund um den Rabatte-Tag würden kriminelle Aktivitäten im Internet seit Jahren zunehmen, so ein Sprecher. Mehr Infos hat Tobias Frey aus der SWR-Wirtschaftsredaktion für euch zusammengefasst: .

6:03 Uhr Salmtal: Mann stirbt bei Unfall mit Lkw Gestern Abend hat sich auf der L141 zwischen Wittlich und Salmtal ein schwerer Unfall ereignet. Ein 32-Jähriger ist dabei ums Leben gekommen. Er war in den Gegenverkehr geraten und in einen Lkw geprallt. Warum ist nicht bekannt. Durch den Zusammenstoß wurde der Autofahrer eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle. Salmtal Auto und Laster kollidieren Autofahrer stirbt bei Verkehrsunfall mit Lkw in der Nähe von Salmtal Am frühen Donnerstagabend hat sich nahe Salmtal (Kreis Bernkastel-Wittlich) ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

6:02 Uhr Das Wetter: Temperaturen purzeln - eventuell Schnee Heute ist es nass-kalt. Die Werte steigen bis auf maximal acht Grad in Rheinland-Pfalz, "und es wird auch nicht wärmer", sagt Wetterexperte Thomas Ranft. Nachmittags kühlt es nochmal ab, und der ein oder andere bekommt die ersten Schneeflocken zu Gesicht. Für die nächsten Tage, sagt Ranft, geht "das Temperatur-Niveau weiter abwärts." Video herunterladen (28,2 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Sind die rheinland-pfälzischen Schulleiter zufrieden mit ihrem Job und mit ihren Arbeitsbedingungen? Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) stellt am Vormittag eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa vor, bei der es um die größten Probleme an den Schulen im Land und die Berufszufriedenheit bei den Schulleitungen geht. Ein weiterer Aspekt der Umfrage war auch der Lehrermangel. Der AfD-Politiker Michael Frisch wird sich am Mittag zu seiner Abwahl als Vorsitzender der rheinland-pfälzischen AfD-Landtagsfraktion äußern. Der 66-Jährige möchte gemeinsam mit seinem Parteikollegen Martin Louis Schmidt auch erklären, warum sich die beiden für einen Austritt aus der Fraktion entschieden haben. Bei einer Fraktionssitzung am Mittwoch war der 46-jährige Jan Bollinger zum neuen Fraktionschef gewählt worden. Anschließend waren Zerwürfnisse zwischen Frisch und Bollinger deutlich geworden. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) wird heute in Berlin von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Laut Bundespräsidialamt folgt Steinmeier damit einer seit Jahrzehnten bestehenden Praxis, langjährige Regierungschefs der Länder mit dem Verdienstkreuz zu ehren. Damit würdige man deren herausragende Rolle im föderalen System der Bundesrepublik.