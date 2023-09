Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

8:42 Uhr 🚧 Beginn von Bauarbeiten auf A65 - Staus vorprogrammiert Heute beginnen Bauarbeiten auf der A65 zwischen Kandel-Mitte und Wörth-Dorschberg in Richtung Karlsruhe. Bis voraussichtlich zum Jahresende wird auf dem Abschnitt nur ein Fahrstreifen befahrbar sein. Die Verantwortlichen rechnen mit Staus - vor allem im Berufsverkehr. Darüber berichtete SWR4 RLP am 11. September 2023 um 8:30 Uhr

8:26 Uhr Zeugen gesucht: Schiedsrichter in der Eifel angegriffen In Speicher in der Eifel ist gestern ein Fußballspiel nach Angriffen auf den Schiedsrichter abgebrochen worden. Die Polizei sucht Zeugen. Bei dem Spiel des SV Speicher II gegen SG Bitburg-Stahl/Mötsch III in einer Reserveliga hatte ein 35-jähriger Spieler der Spielgemeinschaft Bitburg-Stahl/Mötsch III die rote Karte bekommen. Daraufhin soll er den Schiedsrichter am Kragen gepackt, ihn geschubst und gestoßen haben. Der Schiedsrichter brach das Spiel ab. Danach soll der Spieler den Schiedsrichter gegen den Hals geschlagen und dabei leicht verletzt haben. Gegen den Spieler wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Darüber berichtete SWR4 RLP am 11. September 2023 um 7:30 Uhr

8:12 Uhr ❗ Verkehrsbehinderungen wegen Bombenentschärfung morgen Jetzt gibt es schon einmal eine Vorwarnung für morgen. Es betrifft die B42 im Landkreis Mayen-Koblenz. Pendler müssen sich aufgrund einer Bomben-Entschärfung bei Urbar morgen auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Wie die Polizei mitteilt, wird ab 8 Uhr etwa die B42 zwischen Ehrenbreitstein und Vallendar gesperrt. Auch die Landstraßen 308, 309 und der Schiffsverkehr werden im Evakuierungsbereich komplett gesperrt. Der Linienbus 8 fährt laut den Koblenzer Verkehrsbetrieben über die B9 und die A48. Von der Entschärfung der Fliegerbombe morgen (12.Septmeber) sind rund 1.200 Menschen in Urbar und im Koblenzer Stadtteil Neuendorf betroffen. Laut Stadt müssen bis 8 Uhr alle Menschen in einem Radius von 500 Metern um den Blindgänger ihre Häuser räumen. Anwohner in Neuendorf können sich in einem Raum der Willi-Graf-Grundschule aufhalten. Für Betroffene in Urbar stehe das Bürgerhaus bereit. Darüber berichtete SWR4 RLP am 11. September 2023 um 7:30 Uhr

7:47 Uhr Autofahrer attackiert: Prozess Vor dem Landgericht Bad Kreuznach muss sich heute ein Mann verantworten, der auf der Autobahn A61 mehrere Autofahrer attackiert haben soll. Der 37-Jährige leidet womöglich unter einer Psychose. Laut Staatsanwaltschaft hatte der Mann auf der Autobahn bei Rheinböllen zunächst ein Auto überholt und ausgebremst. Er sei ausgestiegen und auf die Motorhaube und Frontscheibe des Wagens gesprungen und habe eine Schlägerei mit dem Fahrer angezettelt. Bei seiner Weiterfahrt soll er dann neben einem LkW abrupt nach rechts gelenkt haben und ihm in die Seite gefahren sein. Am LKW sei ein Schaden von 30.000 Euro entstanden. Anschließend soll der Beschuldigte noch drei weitere Autos beschädigt und schließlich Polizeibeamte geschlagen und beleidigt haben. Darüber berichtete SWR4 RLP am 11. September 2023 um 7:30 Uhr

7:42 Uhr Was am 11. September geschah 2001: In New York fliegen zwei von Mitgliedern der Terrororganisation Al-Kaida entführte Flugzeuge in das World Trade Center. Ein weiteres Flugzeug rast in das Pentagon, ein viertes stürzt ab. Fast 3.000 Menschen sterben, 6.000 weitere werden verletzt. 1961: In der Schweiz wird die Tier-und Naturschutzorganisation "World Wildlife Fund" (WWF) gegründet. Die Organisation engagiert sich anfangs für bedrohte Wildtiere, erweitert aber schon bald den Fokus auf den Erhalt des gesamten Ökosystems. 1986 erfolgt die Umbenennung in "World Wide Fund for Nature". 1945: "Fußball-Kaiser" Franz Beckenbauer erblickt in München das Licht der Welt. Als erster Fußballakteur überhaupt wird er als Spieler (1974) und als Trainer (1990) Weltmeister. Lange Jahre war er zudem Präsident des FC Bayern München. 1867: In Hamburg erscheint der umfangreiche erste Band von Karl Marx’ "Das Kapital". Es ist das Hauptwerk des gebürtigen Trierers, der erst 18 Jahre später den zweiten und 27 Jahre später den dritten Band veröffentlichn wird.

7:23 Uhr Nachrichten aus Deutschland und der Welt Der Tag der Wohnungslosen ist ein bundesweiter Aktionstag, der jährlich am 11. September begangen wird. Er soll auf die bestehende Wohnungsnot aufmerksam machen und helfen, die Wohnungslosigkeit zu beenden. Laut der Zahlen des Wohnungslosenberichts der Bundesregierung für 2022 sind rund 263.000 Menschen ohne Wohnung. Ein Obdachloser liegt barfuß in einer Innenstadt (Symbolbild) dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Ole Spata Die französische Supermarktkette Carrefour will ab heute mit Aufklebern auf einer Reihe von Lebensmitteln vor versteckten Preiserhöhungen warnen. "Shrinkflation, das Gewicht dieses Produktes hat sich verringert, und der Preis unseres Lieferanten ist gestiegen", heißt es auf den Aufklebern, die Carrefour unter anderem auf Packungen mit Kaffee, Chips, Mayonnaise und Eistee anbringen will. Die versteckten Preiserhöhungen lägen zwischen acht und 40 Prozent. Am katalanischen Nationalfeiertag wird in Barcelona eine große Unabhängigkeitskundgebung erwartet. Hintergrund: Viele Menschen in der Region haben weiterhin den Wunsch, in einem unabhängigen Katalonien zu leben und nicht mehr zu Spanien zu gehören.

6:58 Uhr 🎡 Poitive Bilanz Wurstmarkt-Wochenende Bad Dürkheim Bei dem schönem Wetter am Wochenende gab es ja viele Möglichkeiten, die Zeit zu verbringen. Eine davon war der Wurstmarkt in Bad Dürkheim. Die Polizei zog insgesamt eine positive Bilanz der ersten Festtage - auch wenn es 19 Körperverletzungen sowie mehrere Taschendiebstähle gab. Es sei für die Größe des Festes ruhig gewesen, so die Polizei Bad Dürkheim. Darüber berichtete SWR4 RLP am 11. September 2023 um 6:30 Uhr

6:46 Uhr Leichtes Erdbeben An dieser Stelle einen guten Morgen nach Guntersblum im Kreis Mainz-Bingen! Habt ihr was gemerkt? Am frühen Sonntagmorgen hat es in der Nähe von Guntersblum ein leichtes Erdbeben gegeben. Nach Angaben des Landeserdbebendienstes Baden- Württemberg hatte es eine Stärke von 3,0 und war damit nur wenig zu spüren. Das Epizentrum lag in Südhessen zwischen Gernsheim und Riedstadt. Darüber berichtete SWR4 RLP am 11. September 2023 um 6:30 Uhr

6:40 Uhr Heute geht in Baden-Württemberg Schule wieder los Übrigens, bei unseren Nachbarn in Baden-Württemberg sind jetzt auch die Ferien endgültig vorbei. Da geht heute die Schule wieder los - für 1,5 Millionen Kinder. Darüber berichtete SWR3 am 11. September 2023

6:06 Uhr 🏀 Deutschland ist Basketball-Weltmeister! Puh, was war das gestern für ein Herzschlag-Finale bei der Basketball-Weltmeisterschaft! Deutschland schlägt Serbien am Ende mit 83:77 und feiert sensationell den ersten WM-Titel überhaupt. Mein Daumendrücken hat sich also gelohnt! Die Gratulationen nehmen kein Ende - auch unser Bundeskanzler, Olaf Scholz, hat gratuliert. Wusstet ihr, dass zwei der frisch gebackenen Weltmeister aus Rheinland-Pfalz kommen?

6:03 Uhr Das wird heute in Rheinland-Pfalz wichtig Vor dem Trierer Landgericht muss sich ab heute ein Mann wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln verantworten. Er soll mit zwei weiteren Personen eine Indoor-Cannabis-Plantage mit 500 bis 700 Pflanzen im Eifelkreis Bitburg-Prüm bewirtschaftet haben. Rheinland-Pfalz, die Region Grand Est und das Saarland wollen ab Dezember 2024 den grenzüberschreitenden Schienenpersonennahverkehr auch in der Großregion verbessern. Dazu wird der spanische Fahrzeughersteller CAF eine Serie von 30 Triebwagen produzieren. Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat zu einer Präsentation des deutsch-französischen Triebwagens eingeladen. In Trier beginnt der Prozess gegen neun Klimaaktivisten und -aktivistinnen, die bei einer Demonstration einen Stau ausgelöst und einen Rettungswagen behindert haben sollen. Mit einem großen dreibeinigen Holzgestell hatten Klimaaktivisten im Juni 2021 den Verkehr in Trier lahmgelegt. Die Mitglieder der Gruppe "Extinction Rebellion" wollten auf diese Art gegen den Moselaufstieg protestieren, eine seit Jahren geplante Umgehungsstraße durch den Wald zwischen Trier-Zewen und Igel.

6:02 Uhr 🌞 So wird das Wetter heute: heiß und sonnig Noch zwei Tage Schwitzen, zwei Tage Sonne, zwei Tage Hitze und dann ist der Sommer aber auch wirklich langsam vorbei. Heute und morgen steigen die Temperaturen in Rheinland-Pfalz nochmals über die 30-Grad-Marke, erst ab Mittwoch wird es dann deutlich kühler. Genießt es, solange ihr noch könnt! Video herunterladen (29,4 MB | MP4)