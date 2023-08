++ Tote bei Brand in Ürzig ++ Strompreise ++ Blauer Mond ++

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:55 Uhr Tschüß👋 Gleich 10 Uhr - das war es in unserem Morgenticker am Mittwoch. Danke für´s Mitlesen! Ich wünsche euch einen unstressigen Tag! Morgen versorgt euch hier mein Kollege Mark Kalbus mit allen wichtigen Infos. Macht es gut!

9:42 Uhr 70 Geflüchtete ziehen in Containerdorf Knapp 70 Geflüchtete ziehen heute von Rheinbreitbach im Kreis Neuwied nach Unkel um. Bis jetzt waren die Menschen provisorisch in einem Bürgersaal in Rheinbreitbach untergebracht, in Unkel sollen sie in einem Containerdorf wohnen. Die Unterbringung in dem neuen Containerdorf in Unkel sei erst einmal für zwei Jahre geplant - wie es danach weitergehe, sei noch unklar, so die Verbandgemeinde. Darüber berichtete SWR4 RLP am 30. August 2023 um 8:30 Uhr

9:14 Uhr Weniger Wespen und mehr Fliegen🦟 Wenn euch im nördlichen Rheinland-Pfalz weniger Wespen "beehren", dann liegt das daran, dass es weniger Wespen gibt! Wegen des verregneten und durchwachsenen Sommers gibt es deutlich weniger Wespen als in den Vorjahren, wie die Naturschutzorganisation Nabu mitteilte. Normalerweise bekommt der Nabu Osteifel im August jede Menge Anrufe besorgter Bürger wegen Wespennestern. Das sei dieses Jahr ganz anders, sagte der Vorsitzende der Nabu-Gruppe aus Mendig. Er habe bisher kein einziges Telefonat zu Wespenvölkern geführt. Das regnerische Wetter habe zu hohen Verlusten geführt, berichtete ein weiterer Wespenexperte des Nabu Rheinland-Pfalz. Vom Fehlen der Wespen profitieren andere Insekten, zum Beispiel Fliegen. Deren Zahl sei stark gestiegen. Denn eigentlich reduzieren die Wespen laut Nabu gewaltige Mengen lästiger Insekten, um damit ihre Brut zu ernähren. Darüber berichtete SWR4 RLP am 30. August 2023 um 8:30 Uhr

8:22 Uhr Schifferstadt testet Sirenenalarm Achtung Schifferstädter und Schifferstädterinnen - bitte nicht erschrecken! Bei euch soll es heute einen Sirenenalarm geben. Dabei handele es sich um einen Betriebstest, so die Stadt und die Feuerwehr. Der Test soll zwischen 9 und 14:30 Uhr stattfinden, aber die Sirenen sollen nur kurz zu hören sein. Eine Warnung über Katwarn oder Cell Broadcasting soll nicht erfolgen. Die Stadt hat in den vergangenen Monaten fünf neue Sirenen installieren lassen, um die Bevölkerung im Katastrophenfall warnen zu können. Darüber berichtete SWR4 RLP am 30. August 2023 um 7:30 Uhr

8:10 Uhr Baggersee Lingenfeld voraussichtlich im kommenden Jahr zu🚣 Und wir bleiben mal beim Thema "baden im Freien" - leider keine gute Nachricht für Badegäste des Baggersees in Lingenfeld im Kreis Germersheim. Der See ist voraussichtlich im kommenden Jahr für Badegäste und Camping komplett gesperrt. Anlass ist nach Angaben der Verbandsgemeinde Lingenfeld die Sanierung des Campingplatzes ab 2024, für die rund 290 Dauercamper ihre Parzellen bis zum Jahresende räumen müssen. Demnach geht man davon aus, dass Sanierung und Umbau des Campingplatzes im kommenden Jahr beginnen können. Noch fehle aber die benötigte Baugenehmigung der Kreisverwaltung Germersheim. Die Arbeiten sind notwendig, weil der Lingenfelder Campingplatz beim Brandschutz nachbessern muss. Darüber berichtete SWR4 RLP am 30. August 2023 um 7:30 Uhr

8:06 Uhr Durchwachsene Freibadsaison im Norden von Rheinland-Pfalz🏊‍♂️ Die Freibäder und Badeseen im Norden von Rheinland-Pfalz blicken auf eine durchwachsene bis schlechte Saison zurück. Das hat eine Nachfrage bei fünf Bädern in der Region ergeben. Die Saison sei im Frühling mit warmen Temperaturen gut gestartet. Allerdings habe es in den vergangenen Wochen viel geregnet. Die Saison sei daher mittelmäßig bis schlecht gewesen, sagen Freibadbetreiber im Taunus, im Hunsrück und im Westerwald. Das Freibad Klingelwiese bei Maxsain hatte wegen des Dauerregens nach eigener Auskunft vier Wochen am Stück geschlossen. Das Naturbad in Simmern berichtet, dass das Bad in dieser Saison im Vergleich zum Vorjahr nur die Hälfte des Umsatzes gemacht habe. Und auch das Waldschwimmbad in Nastätten berichtet, dass wegen des Regens kaum noch Besucher gekommen seien. Diese Tage hätten die Mitarbeiter dazu genutzt, um Sanierungsarbeiten im Schwimmbad zu erledigen. Spiegelglattes und frisches Wasser im Naturfreibad Simmern. SWR Darüber berichtete SWR4 RLP am 30. August 2023 um 7:30 Uhr

8:00 Uhr Walhai-Quiz 🐳 dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Simon Pierce/simonjpierce@gmail Seit 2008 ist der 30. August der Internationale Tag des Walhais und soll an den Schutz der bedrohten Art erinnern. Eine gute Gelegenheit also, um euer Wissen über den größten Fisch der Erde (der übrigens ein Hai und kein Wal ist) zu testen. Aber nicht googeln! Welche Aussage über den Walhai ist falsch? Der Walhai legt seine Eier am Meeresboden ab Der Walhai frisst, indem er sich senkrecht zur Wasseroberfläche stellt und sein Maul öffnet Die Haut des Walhais kann bis zu 15 Zentimeter dick werden Der Walhai ist ein Einzelgänger richtige Antwort: Der Walhai legt seine Eier am Meeresboden ab

7:57 Uhr Nachzahlung für Arla-Landwirte Die Molkereigenossenschaft Arla mit einem Standort in Pronsfeld in der Eifel hat Halbjahreszahlen vorgelegt. Demnach setzte das Unternehmen in den ersten sechs Monaten etwas mehr als sieben Milliarden Euro um. Das seien fast elf Prozent mehr Umsatz als im ersten Halbjahr 2022. Das Unternehmen führt das auf höhere Preise für Milchprodukte im Einzelhandel und in der Gastronomie zurück. Dennoch sei der Gewinn im Vergleich zum Vorjahr geschrumpft - laut der Genossenschaft wegen der Inflation, der günstigeren Preise für Rohmilch und weil Menschen bei den Discountern eher deren Eigenmarken kauften. Dennoch will Arla wie geplant einen Cent pro Kilo Milch an ihre Landwirte für das erste Halbjahr nachzahlen. Darüber berichtete SWR4 RLP am 30. August 2023 um 7:30 Uhr

7:43 Uhr Im rheinhessischen Ingelheim fallen Stadtbusse aus🚍 Liebe Leute in Ingelheim, die ihr auf Stadtbusse angewiesen seid: In Ingelheim fallen derzeit leider Busse aus, weil viele Fahrerinnen und Fahrer krank sind. Wie die Verwaltung mitteilt, sind allein heute rund 15 Fahrten betroffen. Morgen sind es demnach ähnlich viele. Welche Verbindungen genau ausfallen, steht auf der Internetseite der Stadt Ingelheim. Darüber berichtete SWR4 RLP am 30. August 2023 um 7:30 Uhr

7:31 Uhr Das geschah am 30. August... 2012: Der Misstrauensantrag der CDU-Fraktion gegen Ministerpräsident Kurt Beck (SPD) im Zusammenhang mit der Nürburgring-Affäre wird im rheinland-pfälzischen Landtag abgelehnt. 1992: Maria Jespen tritt als weltweit erste Bischöfin der evangelisch-lutherischen Kirche in Hamburg offiziell ihr Amt an. 1991: Bundesverkehrsminister Günther Krause (CDU) kündigt an, das Tempolimit auf ostdeutschen Autobahnen aufheben zu wollen. In der DDR galt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 100 Stundenkilometern auf Autobahnen. 1991: Mike Powell stellt bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Tokio den bis heute gültigen Weltrekord im Weitsprung auf. Der US-Amerikaner sprang 8,95 Meter weit. 1946: Durch eine Verfügung der französischen Militärregierung wird aus den Regierungsbezirken Mainz, Koblenz, Trier, Montabaur und der Pfalz unser Bundesland Rheinland-Pfalz gebildet. Eine Volksabstimmung stimmt dem ein knappes Jahr später zu. Außerdem wurden am 30. August unter anderem diese prominenten Menschen geboren: Schauspielerin Cameron Diaz (1972), Journalistin Anna Stepanowna Politkowskaja (1958), Musiker und Comedian Helge Schneider (1955), Rocksänger Peter Maffay (1949) und Star-Investor Warren Buffet (1930).

7:02 Uhr Noch freie Studienplätze in Kaiserslautern! Jetzt habe ich eine Meldung für alle, die noch einen Studienplatz suchen: An der Hochschule in Kaiserslautern gibt es für das Wintersemester in vielen Studiengängen noch freie Plätze. Deshalb wurde die Bewerbungsfrist nach Angaben der Hochschule bis zum 4. Oktober verlängert. Freie Studienplätze gibt es noch in den Bereichen Technik, Naturwissenschaft, Informatik, Wirtschaft, Gesundheit und Gestaltung. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Zoonar | Robert Kneschke Darüber berichtete SWR4 RLP am 30. August 2023 um 6:30 Uhr

6:48 Uhr Blick auf Deutschland und die Welt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) treten heute Mittag vor die Presse, um die Ergebnisse der Regierungsklausur auf Schloss Meseberg zu präsentieren. Zu besprechen gibt es in der Koalition so einiges, zum Beispiel die Projekte Kindergrundsicherung, Heizungsgesetz und Industriestrom. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) stellt in Offenbach seine vorläufige Sommerbilanz vor. Es werden Ergebnisse zu Temperaturen, Niederschlägen und Sonnenscheindauer im Sommer 2023 erwartet. Die Verteidigungs- und Außenminister der Europäischen Union beraten im spanischen Toledo über die weitere Unterstützung für die Ukraine. An den zweitägigen informellen Gesprächen nehmen auch der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow und Außenminister Dmytro Kuleba teil. Weiteres Schwerpunktthema ist die Lage im Niger nach dem Militärputsch Ende Juli.

6:39 Uhr 50 Hinweise auf Tod eines 13-Jährigen Wir schauen jetzt mal auf "XY ungelöst": Die Polizei in Zweibrücken wertet derzeit weiter die vielen Zeugenhinweise aus, die zu dem tödlichen Motorrad-Unfall auf der A8 eingegangen sind. Es geht um den Tod eines 13-Jährigen - vor fünf Jahren. Nachdem im Juli die Sendung "Aktenzeichen XY ungelöst" über den Fall berichtet hatte, sind bei der Polizei 50 Hinweise eingegangen. Einige Zeugen haben der Zweibrücker Polizei nach der Fernsehausstrahlung sogar Namen von Personen genannt, die etwas mit dem tödlichen Unfall auf der A8 zu tun haben könnten. Mehr zu dem Fall könnt ihr hier nachlesen: Zweibrücken Nach "Aktenzeichen XY" Polizei geht Hinweisen zu tödlichem Unfall auf A8 bei Zweibrücken nach Vor fünf Jahren starb ein 13-Jähriger bei einem Motorradunfall auf der A8 bei Zweibrücken. Zum Unfallverursacher gab es kürzlich bei "Aktenzeichen XY" neue Hinweise. Und jetzt? 6:00 Uhr Am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

6:22 Uhr RLP fordert Absenkung der Stromsteuer💡 Rheinland-Pfalz fordert die Bundesregierung offenbar zusammen mit sechs weiteren Bundesländern dazu auf, unter anderem die Stromsteuer auf das europäische Mindestmaß zu senken. "Eine Abwanderung energieintensiver Industrien (darunter Chemie, Pharma, Glas, Metall, Papier) würde zu einem erheblichen Schaden für die deutsche Volkswirtschaft führen", zitierte zum Beispiel das "Handelsblatt" aus dem Beschluss der eigens gegründeten Allianz zum Erhalt der chemischen Industrie in Deutschland. Zudem müsse der günstigere Strompreis auch dem energieintensiven Mittelstand und Betreibern von Chemieparks offenstehen. RLP Angst vor Abwanderung der Chemieindustrie RLP und andere Länder fordern niedrigere Stromsteuer Zusammen mit sechs weiteren Bundesländern dringt Rheinland-Pfalz auf einen niedrigeren Strompreis. Andernfalls könnten energieintensive Industrien wie die Chemiebranche abwandern. 16:00 Uhr SWR Aktuell Rheinland-Pfalz SWR Fernsehen RP

6:21 Uhr Wie sieht es auf den Straßen aus? Noch sind Ferien in Rheinland-Pfalz und es ist weniger los - aber falls ihr gleich los müsst oder schon unterwegs seid: Alle Verkehrsmeldungen findet ihr hier im Überblick! SWR Verkehrsmeldungen

6:04 Uhr Das Wetter am Mittwoch🌦️ In den nächsten Tagen wird es überall mal nass werden, aber all zu viel Regen kommt nicht runter. Der Mittwoch beginnt in Rheinland-Pfalz trocken bei 7 bis 12 Grad, am Nachmittag ziehen dann von Nordwesten Regenwolken übers Land. Die Temperaturen steigen auf 18 Grad in der Eifel und 23 Grad in der Pfalz. Und zum Wochenende hin wird es immer sonniger und bis zu 27 Grad warm. Video herunterladen (25,9 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig Im Tarifkonflikt im rheinland-pfälzischen Einzel- und Versandhandel gehen die Verhandlungen heute in die fünfte Runde. Die Gewerkschaft ver.di hatte in den vergangenen Tagen Beschäftigte in mehreren Geschäften zu Warnstreiks aufgerufen. In der kommenden Nacht ist ein ganz besonderes Himmelsphänomen zu sehen - ein sogenannter Blauer Mond. Allerdings ist der Mond weder blau, noch wird er blau angestrahlt. Er wird so genannt, weil er der zweite Vollmond innerhalb eines Monats ist - und der Erde so nah, wie kein anderes Mal in diesem Jahr - nur 357.500 Kilometer. Der SWR feiert 25 Jahre Zusammenschluss von SWF und SDR. Am 30. August 1998 gingen die Radio- und Fernsehprogramme des neu gegründeten Südwestrundfunks auf Sendung. Es entstand ein gemeinsamer Sender für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. AUTOR/IN Susan Reindl