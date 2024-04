Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

6:30 Uhr Die Lage auf den Straßen im Land Hier schnell mal ein Blick auf die Straßen: Gibt es Stau oder freie Fahrt auf dem Weg zur Arbeit? Unsere Verkehrsübersicht hat die Antworten: Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:03 Uhr Und so wird das Wetter in Rheinland-Pfalz Heiter bis wolkig: So präsentiert sich heute das Wetter im Land. Während der Süden in den Genuss knalligen Sonnenscheins kommt, muss der Norden mit einem zunehmend bedeckten Himmel vorlieb nehmen. Diese Zweiteilung spiegelt sich auch in den Temperaturen wider: Diese bewegen sich zwischen frischen 13 Grad in der Eifel und warmen 20 Grad in der Südpfalz. Video herunterladen (29,3 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird wichtig heute in Rheinland-Pfalz Die rheinland-pfälzische Landesregierung zieht Bilanz ihres Projekts zur Stärkung von Schulen in sozial schwierigen Stadtteilen. Das Programm "S4 - Schule stärken, starke Schule" läuft seit vier Jahren. Bildungsministerin Stefanie Hubig und Ministerpräsidentin Malu Dreyer (beide SPD) geben einen Ausblick, wie es weitergehen soll. In Landau in der Pfalz wird der Prozess gegen einen Mann fortgesetzt, der eine Zehnjährige sexuell missbraucht haben soll. Der Prozess war am Montag kurzfristig abgesagt worden, weil die Verteidigerin des Angeklagten krank geworden war. Die Landespflegekammer Rheinland-Pfalz stellt heute die Ergebnisse einer Umfrage zur beruflichen Situation von Pflegepersonal vor. Die Umfrage wurde zum dritten Mal im Auftrag der Landespflegekammer vom Institut für Demoskopie Allensbach durchgeführt. Der Prozess um die tödliche Amokfahrt in Trier biegt heute mit seiner Fortsetzung auf die Zielgerade ein. In dem neu aufgerollten Prozess steht der Trierer Amokfahrer seit Ende Februar erneut vor Gericht. Fast alle Zeugen sind inzwischen gehört. Das Urteil könnte am 6. Mai fallen.