6:15 Uhr Manipulierte Zahnradbahn Das mit der Zahnradbahn habt ihr gestern sicher schon mitbekommen: In Trittenheim an der Mosel haben Unbekannte eine Monorackbahn so manipuliert, dass sie nicht mehr stoppte. Ein junger Winzer wäre beinahe verunglückt. Eine Monorackbahn ist eine Einschienen-Zahnradbahn, mit der man extreme Steigungen in unwegsamem Gelände überwinden kann.

6:05 Uhr Fussball: Abschluss der ersten DFB-Pokalrunde So, jetzt ist die erste Runde im DFB-Pokal in der Saison 23/24 Geschichte. Als letztes Team hat sich gestern Abend Titelverteidiger, RB Leipzig, für die nächste Runde qualifiziert. Leipzig mühte sich gegen den Zweitligisten Wehen-Wiesbaden aber mit 3:2 zum Erfolg. Schon am kommenden Sonntag wird in der ARD-Sportschau ab 19:10 Uhr die zweite Pokalrunde ausgelost. Losfee im Fußballmuseum in Dortmund ist dann der deutsche Weltmeister von 2014, Shkodran Mustafi. Mit in der Verlosung aus rheinland-pfälzischer Sicht: Mainz 05 und der FCK 🎉. Erste DFB-Pokalrunde abgeschlossen

6:04 Uhr Tödlicher Motorradunfall im Hunsrück Ein Motorradfahrer ist am Abend auf der B421 bei Dickenschied (Rhein-Hunsrück-Kreis) tödlich verunglückt. Der Mann stieß mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Laut Polizei war der 34-Jährige auf einen Bordstein geraten. Danach sei er nach links auf einen entgegenkommenden Pkw geschleudert worden. Die B421 war für rund drei Stunden voll gesperrt. Dickenschied Tödlicher Unfall bei Dickenschied Motorradfahrer kommt im Hunsrück ums Leben Ein Motorradfahrer ist am Mittwochabend auf der B421 bei Dickenschied (Rhein-Hunsrück-Kreis) tödlich verunglückt. Der Mann kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto.

6:02 Uhr Das Wetter: Viel goldene "End-September-Sonne" 🌞 Der goldene Herbst geht weiter! Auch heute werden wir mit viel Sonne verwöhnt, die Höchstwerte steigen auf 27 Grad. "Viel zu warm für Anfang Oktober", sagt Meteorologin Claudia Kleinert. Abkühlung ist aber auch schon in Sicht...

6:01 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Das Mainzer Unternehmen Schott geht mit Schott Pharma an die Börse. Es stellt Glasröhrchen, Fläschchen und Spritzen her und will mit dem Börsengang mehr als 900 Millionen Euro einnehmen. Im Prozess zwischen dem Impfstoffhersteller Curevac und dem rheinland-pfälzischen Konkurrenten BioNTech will das Landgericht Düsseldorf erste Entscheidungen veröffentlichen. Curevac wirft BioNTech vor, Patentrechte verletzt zu haben. BioNTech weist das zurück. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Rheinland-Pfalz/Saarland will heute in einer Pressekonferenz über die Arbeitsbedingungen von Erntehelferinnen und Ernthelfern sprechen. In einer Pressemitteilung schreibt der DGB unter anderem von "Lohnbetrug", "menschenunwürdigen Unterbringungen" und "keinen Krankenversicherungen". "Leider gibt es unter den Unternehmen, die die Erntehelfer*innen anstellen, schwarze Schafe", so der Gewerkschaftsbund weiter. Der DGB kündigte auch an, konkrete Forderungen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen vorzustellen.