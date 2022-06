Corona bremst "Saubermann der Musik-Stars" aus Ludwigshafen aus

per Mail teilen

Corona hat viele Künstler ausgebremst - Livekonzerte gibt es kaum noch. Das trifft auch Dienstleister wie "Häns" Topf. Der Ludwigshafener wäscht die Kleider von Rock- und Popgrößen.

"Die Liste der Soundgiganten, für die ich die freischwingende Waschmaschinentrommel gefüllt habe, reicht von AC/DC bis Prince", sagt der 64-Jährige. Auf fast allen Kontinenten hat Hans-Jürgen Topf mit seiner Frau Caroline und den beiden Söhnen in 40 Jahren gewaschen. Fotos mit berühmten Musikern sowie Dankesschreiben und Tourpässe zieren die Wände seines Hauses in Ludwigshafen.

Dort steht auch die von den Eltern gegründete Wäscherei, wo alles begann. Topf fuhr 1981 Wäsche aus und zeigte dabei dem ortsunkundigen Busfahrer des US-Rockers Ted Nugent den Weg zur Halle. "Als ich zudem anbot, für die Band zu waschen, sagte der Tourmanager: Mach das zum Geschäft!" Es war die Geburt der "Rock'n'Roll Laundry" (Rock'n'Roll Wäscherei).

Mit Waschmaschinen und Trocknern um die Welt

Die Klamotten wurden zunächst im Betrieb der Eltern gereinigt, heute schickt Topf seine Waschmaschinen und Trockner in maßgefertigten Transportkisten zu U2 oder den Rolling Stones um die Welt. Oft ist er mit dabei. Deutsche Kunden nennen ihn "Töpfchen", für Weltstars ist er "Hänz". Mittlerweile vermietet er auch Handtücher an Festivals.

In den USA mehrte ein Bericht der "New York Times" die Bekanntheit des Pfälzers. Topf sei ein "Pionier", sagte U2-Manager Jake Berry der Zeitung. Topf freut sich über die Anerkennung, sieht sich jedoch als Dienstleister. "Manchen Stars halte ich den Bademantel hin, andere sehe ich gar nicht", sagt er. Natürlich lebe er seinen Traum. "Aber in erster Linie ist mein Job saubere Kleider."

Aus "einer Nische ein Geschäftsmodell gemacht"

Anfangs war Topf ausgelacht worden. Dann ging es aufwärts, das Jahr vor Corona war das erfolgreichste der Firma. "Ich habe aus einer Nische ein Geschäftsmodell gemacht." Ab und zu geht aber es auch schief. "David Hasselhoffs Hose lief drei Mal ein, und einmal nahm ein Hemd beim Bügeln Schaden", erzählt der Wäscheexperte. In Asien zerlegte ein Tropensturm seine Maschinen - Topf flog hin und reparierte persönlich.

Wäsche waschen klingt einfach. "Aber bei Sonderanfertigungen wie der Jacke von Janet Jackson ist größte Vorsicht geboten. Viele Künstler schneiden das Etikett raus - da brauchen Sie viel Erfahrung." Bei großen Konzerten drehen sich schon einmal je zehn Waschmaschinen und Trockner hinter der Bühne. "Jedes Stück ist exakt markiert, damit keiner nach dem Waschen eine fremde Unterhose bekommt." Große Festivals benötigen zudem jeweils über 2.000 Bade- und Handtücher.

Vorfreude auf den Neustart

2022 soll es weitergehen. Bis dahin genießen "Hänz" und seine Familie die Ruhe. "Ich bin kurioserweise froh, ausgebremst worden zu sein. Sonst hätte ich nicht pausiert. Man rockt, während vieles an einem vorbei rollt." Aber die Vorfreude auf den Neustart ist spürbar. "Es fällt zwar etwas schwer, wieder auf den fahrenden Zug aufzuspringen. Aber ich fiebere dem Moment entgegen."