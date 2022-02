per Mail teilen

Victoria Jost, Vorsitzende des Ukrainischen Vereins Mainz, hat die Demonstration gegen den Krieg in der Ukraine am Gutenbergplatz angemeldet. Sie ist selbst Ukrainerin und hat einen deutschen Mann. Ihre restliche Familie lebt in der Ukraine.

Ton: "Wir sind bestürzt, wir sind tief traurig, wir spüren Angst, Wut. Die Gefühle kann man nicht beschreiben, es tut in der Seele weh."