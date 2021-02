Nach einem mutmaßlichen Tötungsdelikt im Ludwigshafener Stadtteil Oppau sucht die Polizei nach Zeugen. Vergangenen Donnerstag war eine Frau tot in ihrer Wohnung gefunden worden. Angehörige hatten sich um sie gesorgt und schließlich die Polizei angerufen. Die Obduktion ergab laut Staatsanwaltschaft Hinweise, die auf ein Tötungsdelikt schließen lassen. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die in der vergangenen Woche zwischen dem 10. und 11. Februar Ungewöhnliches in der Breitscheidstraße in Ludwigshafen-Oppau beobachtet haben.