Tödlicher Verkehrsunfall auf der B51 bei Reuth

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B51 bei Reuth in der Verbandsgemeinde Gerolstein ist gestern ein 25-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen.



Wie die Polizei mitteilte, war der Mann aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal mit einem entgegenkommenden Lkw zusammengestoßen. Der Lkw wiederum kollidierte daraufhin mit einem weiteren Lastwagen. Die zwei Insassen des Autos sowie einer der Lkw-Fahrer wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Der 25-jährige Autofahrer starb noch an der Unfallstelle. Einer der Lkw-Fahrer wurde lebensbedrohlich verletzt. Der Fahrer des anderen Lkw und die Beifahrerin des Autos erlitten schwere Verletzungen. Um zu klären, wie es zu dem Unfall kommen konnte, hat die Staatsanwaltschaft Trier ein Gutachten angeordnet. Neben zahlreichen Feuerwehrleuten waren auch unter anderem drei Rettungshubschrauber im Einsatz.