Beim Sandbahnrennen im südfälzischen Herxheim hat es einen tödlichen Unfall gegeben. Das Rennen wurden daraufhin abgebrochen. Der Unfall passierte nach Angaben des Vereins-Pressesprechers in der "Seitenwagenklasse". Demnach kam ein Gespann in einer Kurve von der Fahrbahn ab und fuhr ungebremst in einen Zaun. Der Beifahrer wurde tödlich verletzt.