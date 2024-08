per Mail teilen

Nach dem Unfall am Rotenfelsmassiv bei Bad Münster am Stein-Ebernburg läuft die Suche nach der Ursache. Ein junger Mann stürzte beim Klettern ab und starb an den Verletzungen. Frank Kühn vom Alpenverein Nahegau sagte im Gespräch mit SWR1-Moderator Michael Lueg, der Kletterer habe offenbar eine falsche Route gewählt.