Ein Toter und zwei Schwerverletzte bei Unfall im Westerwald

Bei einem Verkehrsunfall in Hundsangen im Westerwald ist am Sonntagnachmittag ein 50-jähriger Mann ums Leben gekommen. Seine Beifahrerin sowie der Fahrer des anderen Autos sind nach Polizeiangaben schwer verletzt worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 36-Jährige mit seinem Auto aus Richtung Weroth kommend unterwegs. An der Kreuzung zur B8 kollidierte er mit dem Auto des 50-Jährigen. Wie es zu dem Unfall kam ist nach Auskunft der Polizei noch unklar. Die B8 und die L314 waren für mehrere Stunden gesperrt.