Auf der B53 bei Schweich ist ein Fußgänger von einem Auto angefahren worden. Er starb noch an der Unfallstelle.

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am Sonntagabend gegen 19 Uhr. Ein Autofahrer war auf der Bundesstraße 53 von Schweich in Richtung Trier-Ehrang unterwegs. Den Polizeiangaben zufolge bemerkte er erst im letzten Moment, dass ein Fußgänger am Straßenrand entlanglief. Der Autofahrer versuchte der Polizei zufolge noch, auszuweichen, dies misslang aber. Er erfasste den Fußgänger mit der Fahrzeugfront.

Polizei sucht Zeugen

Für den Fußgänger kam jede Hilfe zu spät, er starb noch am Unfallort an seinen Verletzungen. Warum der Mann auf der Bundesstraße unterwegs war, ist noch nicht bekannt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Fußgänger ebenfalls gesehen haben. Für die Unfallaufnahme war die B53 bei Schweich bis zum späten Abend voll gesperrt.