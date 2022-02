per Mail teilen

Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Zug in Dierdorf im Kreis Neuwied ist am Donnerstag eine 43-jährige Autofahrerin ums Leben gekommen. Ihre 16-jährige Tochter wurde verletzt. Laut Polizei hatte die Fahrerin an einem Bahnübergang die Gleise überqueren wollen und sei von dem Zug erfasst worden.